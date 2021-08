Free Agency 2021 : Alex Caruso apparaît dans l’orbite des Phoenix Suns

À quel point il est resté Soleils de phénix toucher la gloire. Un projet qui ne visait pas si haut en 2021, mais qui a finalement réussi à se faufiler comme la meilleure équipe de la Conférence Ouest et à participer à une finale NBA dont il n’a pas pu obtenir plus de revenus que prévu.

Cependant, les osiers le sont. Le talent de Devin Booker devra être accompagné de plus de joueurs d’un énorme talent et l’un de ceux qui pourraient arriver cet été est Alex Caruso. Les Lakers de Los Angeles à l’extérieur pourraient quitter le Stanley Center à la recherche d’un contrat plus important et d’une rotation qui lui donne plus d’importance. Qui mieux que Monty Williams pour accueillir l’excellent extérieur ?