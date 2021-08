Free Agency 2021 : Elfrid Payton signe pour une saison avec les Phoenix Suns

Nouvelle signature dans la NBA Free Agency 2021. Comme Shams Charania a récemment avancé, Soleils de phénix a accepté un contrat d’une saison avec le meneur de jeu Paiement Elfrid.

Payton arrive dans la franchise de l’Arizona pour devenir le joueur de troisième but de l’équipe derrière Chris Paul et Cameron Payne, et dans le but de relever la barre pour une formation qui est tombée à deux victoires de soulever l’anneau du championnat NBA.