Free Agency 2021 : Enes Kanter revient aux Boston Celtics

in

La carrière NBA de Enes Kanter c’est l’un des plus surréalistes de tous. Le centre turc a changé d’équipe 3 fois ces dernières saisons, mais n’a pas défendu les couleurs de plus de 2 équipes. Comment cela peut-il être ?

Enes Kanter a commencé à percer dans l’élite de la ligue avec les Portland Trail-Blazers, signé pour Celtics de Boston, il est retourné à la franchise de l’Oregon et maintenant il retourne au Massachusetts. C’est ainsi que l’ont voulu Brad Stevens et Ime Udoka, qui auront un autre joueur avec beaucoup de muscle et de talent dans leur peinture.