Free Agency 2021 : Les cinq meilleurs acteurs du marché NBA

Le plus grand événement de l’intersaison NBA approche à grands pas. À partir de 00h00 le mardi 7 août (18h00 le lundi 6 août dans l’est des États-Unis) le très attendu Agence Libre 2021.

Dans cette édition, il y a beaucoup plus d’incitations que dans la dernière de 2020. Plusieurs des grandes stars de la ligue mettent fin à leurs contrats avec leurs franchises respectives et recherchent de nouvelles destinations dans lesquelles elles peuvent se démarquer pour réaliser le tant attendu. titre de champion de la ligue NBA. Voici les cinq meilleurs agents libres du marché :

5. Spencer Dinwiddie

Avec Washington Wizards comme destination la plus probable (via Sign & Trade avec Brooklyn Nets de Kyle Kuzma et Montrezl Harrell), Dinwiddie arrive à Free Agency 2021 comme l’une des bases les plus recherchées du marché. Bien qu’il ait à peine joué au cours de la dernière saison 2020/21 en raison d’une blessure aux ligaments croisés au genou, pendant son séjour chez les Nets, il a montré qu’il était capable de diriger une équipe sur le terrain.

4. Mike Conley

Le meneur jusque-là des Utah Jazz veut décrocher un contrat étoilé en Free Agency. Peu de rumeurs NBA ont circulé autour de sa silhouette ces dernières semaines. On s’attend à ce que l’Utah Jazz revienne pour qu’il continue avec les “Big Three” avec Rudy Gobert et Donovan Mitchell, qui ont mené la franchise à terminer cette saison en tête de la Conférence Ouest.

3. DeMar DeRozan

La star des San Antonio Spurs met fin à son passage dans la franchise texane après avoir rendu son option de joueur effective pour la saison dernière. Le joueur sait qu’il n’aura pas beaucoup de mal à décrocher un gros contrat d’agence libre, et il espère pouvoir signer avec une équipe qui aspire à remporter le ring NBA que DeRozan n’a pas encore atteint.

2. Kyle Lowry

Malgré son ancienneté, Lowry reste l’un des meilleurs meneurs de toute la NBA. Le champion avec les Raptors de Toronto en 2019 a fait l’objet de nombreuses rumeurs qui le rapprochent d’équipes comme les Dallas Mavericks, Miami Heat ou encore les Los Angeles Lakers. Le joueur est clair à ce sujet et veut tenter sa deuxième bague la saison prochaine.

1. Chris Paul

CP3 est resté cette saison avec les Phoenix Suns sur le point d’obtenir leur première bague de championnat. Cependant, le meneur vétéran ne le voit pas comme un échec, mais comme une incitation à continuer la compétition. Bien qu’il ne rendra pas son option de joueur effective, Paul devrait renouveler avec la franchise Arizona un contrat de trois ans d’une valeur d’environ 100 millions de dollars.

Mentions spéciales

– Kawhi Leonard : La star des Los Angeles Clippers arrive à Free Agency 2021 en étant le meilleur joueur de cette édition. Cependant, il n’entre pas dans le classement car il devrait soit exercer son option de joueur, soit renouveler un contrat de plusieurs années avec la franchise de Los Angeles. Il n’y a aucun moyen que Leonard quitte les Clippers cet été.

– Victor Oladipo : même si la qualité lui suffirait pour rentrer dans le Top 5 à revendre, Oladipo a connu une saison 2020/21 très entachée de blessures. Le Miami Heat l’a signé en février pour qu’ils puissent jouer les séries éliminatoires, et il n’a même pas pu le faire. Son niveau en ce moment est inconnu, et il sera très difficile de deviner avec qui et pour combien d’argent il signera dans cette Free Agency.