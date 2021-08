Free Agency 2021 : Patty Mills renforce les Brooklyn Nets

in

Moulins à galettes, la grande star de l’équipe nationale australienne, veut la bague. L’homme qui jusqu’à l’arrivée de Ricky Rubio était le meilleur meneur de jeu de la FIBA ​​vient de trouver un accord avec Filets de Brooklyn jouer avec Durant, Irving et Harden pendant deux saisons en échange de 12 millions de dollars. Il n’aura pas autant le ballon qu’avec l’équipe nationale, mais il sera sûrement décisif dans les moments clés (on sait que c’était voulu par les Lakers et les Warriors).