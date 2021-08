Free Agency 2021 : Rudy Gay, la pièce dont les Lakers ont besoin

L’un des principaux événements de la saison en NBA commence dans quelques heures seulement. La Agence gratuite C’est ici et les équipes commenceront à soumissionner et à conclure des accords avec certains des plus grands noms du marché. À partir de ce matin et au cours des prochains jours, les accords deviendront officiels et les rumeurs NBA commencent déjà à se produire.

L’un des derniers à s’envoler États Unis, traverse l’étang et atteint notre pays est celui qui confirme que Rudy Gay cela pourrait être l’un des conseils dont Frank Vogel a besoin pour sceller son alignement aux Lakers de Los Angeles.

Après avoir décroché le titre NBA en 2020 et chuté précipitamment dans ces Playoffs, la nécessité pour la franchise Angelina de revenir à la lutte pour un nouveau ring devra boire d’un bon travail d’été qui mène quelques grands visages de la ligue au Centre Staples.

Celui avec Rudy Gay, avec beaucoup de bon sens

L’une des rumeurs NBA liées à Free Agency qui se résout en ce moment est celle de l’arrivée possible de Rudy Gay à les Lakers de Los Angeles. Et c’est que l’une des plus grandes priorités du marché pour Frank Vogel était de compléter cette position de 3-4 avec une pièce clé et expérimentée qui peut beaucoup contribuer au sol.

Après l’arrivée de Russell Westbrook au poste de 1, avec Anthony Davis et LeBron James, terminer le quintette de la meilleure façon possible est une priorité pour les Lakers après avoir perdu certaines des pièces secondaires et des intérêts de la liste.

Rudy Gay apporterait des points, du physique et beaucoup de sagesse à une équipe qui compte déjà de nombreux osiers pour pouvoir rivaliser avec le plus de garanties possibles tout au long de la saison.