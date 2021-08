Les sorciers de Washington Oui Filets de Brooklyn ont conclu un accord par le biais d’une signature et d’un commerce pour transférer à Spencer Dinwiddie à la capitale dans son ensemble. L’accord porte sur un contrat de trois ans en échange de 60 millions de dollars. En échange, les Wizards envoient deux deuxièmes tours de draft et, surtout, une exception commerciale de 11,5 millions de dollars qui leur permettra d’assainir leurs comptes et de signer un autre joueur. Ce commerce est inclus dans le mouvement macro qui emmène Russell Wesbrook aux Lakers de Los Angeles et Kye Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope et Montrezl Harrell aux Wizards.

La rumeur dit que le signe et le commerce de Dinwiddie à Washington peuvent impliquer 6, 7 ou 8 franchises. Quel gâchis tu fais Spencer ! pic.twitter.com/getOZVSVeW – HEURE D’EMBRAYAGE ⏱ (@ClutchTimeArg) 4 août 2021