Free Agency Primer, Russ to Lakers, l’effet Chris Paul, et plus

in

Justin, Rob et Wos commencent par donner leur avis sur le commerce de Russell Westbrook (1:20). Ensuite, ils donnent un aperçu des agences libres en parlant de l’effet Chris Paul (24:45) et du grand groupe de meneurs de jeu de qualité disponibles en tant qu’agents libres ou via le commerce (37:40). Enfin, ils vous disent leur agent libre préféré « bon marché » (1:03:15).

Hôtes : Justin Verrier, Rob Mahoney et Wosny Lambre

Assistant de production : Isaiah Blakely

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS