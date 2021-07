Free Agency : voici à quoi ressemble l’avenir de Chris Paul après sa grande année

Chris Paul Il est sans aucun doute l’homme de l’année en NBA. Au-delà de ça Soleils de phénix finir par remporter la finale contre les Milwaukee Bucks, ce que Paul a fait (fait) cette saison à la tête d’une équipe qui n’avait pas participé aux séries éliminatoires depuis 10 ans jusqu’à la finale et jouer au niveau qu’il fait est formidable. Rien que cet été, son contrat « toxique » avec une option de joueur de 44 millions de dollars se termine. Il est donc libre de décider de son avenir dans la prochaine agence libre.

Il y en a peu Rumeurs NBA autour de sa silhouette, car il va de soi qu’il voudra à la fois continuer à Phoenix et que la franchise voudra qu’il reste. Tout au long de sa carrière de 16 ans, il a gagné plus de 300 millions de dollars de salaire et, malgré avoir déjà 36 ressorts derrière lui, il pourrait gagner beaucoup plus.

Le troisième quart de Chris Paul ou comment dominer le jeu #LasFinalesDeTodaLaVida pic.twitter.com/Lm95O0MgE9 – NBA Espagne (@NBAspain) 7 juillet 2021

La meilleure offre possible

Et c’est peut-être qu’accepter les 44 kilos de l’option joueur n’est pas votre meilleure option. Ainsi, si CP3 exerçait son option de joueur, il pourrait par la suite s’entendre avec les Suns pour prolonger son contrat de deux ans en échange de 97 millions. Peut-être trop d’argent par an (50 livres pour trois saisons) pour les Suns. Ainsi, selon Eric Pincus de Bleacher Report, la chose normale est que Paul rejette son option de joueur avec les Suns pour signer un nouveau contrat de cent millions de dollars et de trois ans.

Ainsi, si la prochaine campagne perdrait de l’argent, elle assurerait 56 kilos les deux prochaines années. Cela ressemble à la meilleure route pour les Suns et pour une pléthore de Paul qui semble avoir encore du temps.