Free Britney Twist : Mme Spears voudrait qu’un de ses restaurateurs reste indéfiniment

On dit que Spears a déjà informé plusieurs personnes de son entourage qu’elle a parlé à Montgomery de rester dans son équipe à long terme, sans aucune tutelle en jeu. Elle aimerait que Montgomery fasse des choses telles que prendre des rendez-vous pour elle, s’occuper de ses médecins, s’assurer qu’elle continue de prendre le bon régime de ses médicaments, organiser des sorties récréatives, faire commander des repas et / ou des chefs personnels, et organiser Spears’ personnel de maison et s’acquitter d’autres tâches, dont beaucoup sont déjà des tâches qu’elle fait pour la pop star.

Apparemment, Spears a dit à tout le monde que Montgomery avait accepté de rester à la fin de la tutelle.