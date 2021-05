Free Damm tostada lance une nouvelle campagne

19/05/2021 à 11:35 CEST

Sport.es

Free Damm Tostada, la bière torréfiée à 0,0% de Damm, lance Encasillados, sa première campagne télévisée, dirigée par le cinéaste David Vergés et avec les acteurs Julio Manrique Oui Père Arquillué. La campagne peut déjà être vue à la télévision, sur les réseaux sociaux et sur les médias numériques, vous pouvez également la voir ici

Au Pigeonholed, Free Damm récupère Manrique et Arquillué, qui ont déjà joué dans la campagne Free Damm en 2019; cependant, le cadre et le moment dans lesquels l’action se déroule cette fois sont très différents. Les deux acteurs changent l’intensité d’un tournage avec vue sur la ville de Barcelone, pour un moment de repos entre scènes à bord d’un voilier. Un fait – celui de se répéter en protagonistes d’une pub Free Damm – qui ne passe pas inaperçu par les deux acteurs, qui se sentent réconfortés lorsqu’ils se rendent compte que c’est le nouveau Free Damm Tostada, à base de malts torréfiés.

Ongle Bière sans alcool à 0,0%, fraîche et équilibrée, qui remplit le palais de notes grillées, aux doux arômes de café et de cacao, et dans lesquels le houblon lui confère une douce amertume. Chez Free Damm Tostada, les malts sont obtenus grâce à un processus de torréfaction similaire à celui du café torréfié. De la même manière qu’avec Free Damm, dans le processus de fabrication du nouveau Toasted Free Damm, les arômes perdus lors de l’élimination de l’alcool sont également récupérés, qui sont réincorporés dans la bière, obtenant ainsi un Bière torréfiée à 0,0% avec toutes ses nuances, avec plus d’arôme et une meilleure saveur.