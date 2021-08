Free Guy Cast: où vous avez déjà vu les acteurs

Jodie Comer (Millie/Fille Molotov)

Aider Guy dans ses efforts pour sauver la ville inexistante qu’il appelle sa maison est un concepteur de jeu nommé Millie – joué par Jodie Comer, qui est surtout connue pour son rôle primé aux Emmy Awards dans Killing Eve en tant qu’assassin chargé de tuer Eve (Sandra Oh ). Le drame original de la BBC, distribué aux États-Unis sur AMC, serait ce qui l’a introduite dans le grand public américain après une carrière stable dans son Angleterre natale, qui a conduit à des rôles comme la mère longtemps perdue de Rey dans Star Wars: The Rise of Skywalker et , bien sûr, Free Guy.

En octobre 2021, vous pouvez voir Matt Damon et Adam Driver se battre contre Comer dans The Last Duel, vous pouvez la voir lutter contre la propagation de COVID-19 dans le prochain téléfilm britannique Help, et on dit qu’elle jouera dans une autre épopée historique de le réalisateur Ridley Scott a appelé Kitbag, face à Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon Bonaparte.