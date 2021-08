“Free Guy” de Ryan Reynold avec le réalisateur Shawn Levy

Le réalisateur Shawn Levy se joint à la série pour discuter de Free Guy avec Ryan Reynolds. Il laisse tomber des détails sur la façon dont ils ont créé le volumineux et charnu Ryan Reynolds 2.0 « Dude », trouvant la brillante Jodie Comer pour le film, comment ils ont réussi les camées surprenants et étoilés et plus encore.

The Suicide Squad a fait des débuts décevants au box-office au cours du week-end, et nous examinons certaines des diverses raisons qui auraient pu être prises en compte dans le retour moins que stellaire. Il y a pas mal de films en salles et en streamers ce week-end, ce qui signifie que nous avons des critiques sans spoiler pour Beckett, Free Guy, Don’t Breathe 2 et Respect. Spoilers… Jennifer Hudson mérite un Oscar.

