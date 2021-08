Free Guy de Ryan Reynolds déchire les suites, alors voudraient-ils même faire Free Guy 2 ? Voici son avis

L’un des points forts de Free Guy, du moins selon les personnes qui l’ont créée, est qu’il s’agit d’une idée tout à fait originale qui n’est pas basée sur une franchise ou une propriété intellectuelle existante. Et dans une industrie submergée par les suites, les remakes, les redémarrages et les adaptations, Free Guy est très fier d’être unique… et aime se moquer, à la manière de Ryan Reynolds, de l’abondance de familiarité avec le paysage cinématographique. Et pourtant, si Free Guy finit par être un succès au box-office, sachez que Reynolds et son réalisateur, Shawn Levy, seront interrogés sur Free Guy 2. Nous avons donc pris une longueur d’avance, et leurs réponses sont dans le vidéo ci-dessus.