Free Guy en tête du box-office américain pour la deuxième semaine

Free Guy a conservé la première place dans les charts du box-office américain. Le film Disney mettant en vedette Ryan Reynolds a rapporté 18,8 millions de dollars lors de son deuxième week-end de sortie.

Comme le note Box Office Mojo, le film n’a chuté que de 33,8% par rapport à son week-end d’ouverture de 28,4 millions de dollars bruts, un deuxième week-end d’automne beaucoup moins dramatique que d’autres sorties récentes de Disney telles que Black Widow et Jungle Cruise. Contrairement à ces films, Free Guy n’est pas également disponible en tant que titre Premium Access sur Disney +, ce qui signifie qu’une visite au théâtre est le seul moyen de le voir pour le moment. Le brut américain de Free Guy s’élève à 58,8 millions de dollars, ce qui porte son total mondial à 111,9 millions de dollars.

La nouvelle entrée la plus élevée de la semaine était Pat Patrol: The Movie, au n ° 2. La version grand écran de la populaire émission animée pour enfants de Nickelodeon a rapporté 13 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours. Ce nombre était particulièrement impressionnant étant donné que le film est également disponible pour les abonnés Paramount+ sans frais supplémentaires.

Il y avait trois autres nouvelles entrées dans le Top 10 du box-office, mais aucune d’entre elles ne s’est aussi bien comportée. Le film d’action The Protégé, avec Maggie Q et Michael Keaton, a gagné 2,9 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours pour entrer dans le classement au n ° 7. Le film d’horreur The Night House est au n ° 8 avec un brut d’ouverture de 2,8 millions de dollars, tandis que le thriller de science-fiction Reminiscence a fait 2,0 $ pour revendiquer la neuvième place. Ce dernier est également sorti simultanément sur HBO Max.

Le reste du classement comprend des titres sortis depuis plusieurs semaines, à savoir Jungle Cruise, The Suicide Squad et Black Widow, ainsi que Don’t Breathe 2 et Respect, qui sont entrés dans le classement la semaine dernière.

Billetterie américaine du 25 au 27 juin

(via Box Office Mojo)

Free Guy 18,7 $PAW Patrol: Le film 13,0 $Croisière dans la jungle 6,2 $Don’t Breathe 2 5,0 $Respect 3,8 $The Suicide Squad 3,4 $Le protégé 2,9 $La maison de nuit 2,8 $Réminiscence 2,0 $Black Widow 1,1 $