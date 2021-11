Dans « The Truman Show », Truman Burbank dirige une série télévisée utopique dont il ne connaît pas l’existence. Le public sympathise avec Truman – un homme innocent qui finit par se rendre compte que toute sa vie n’est qu’une façade. Un concept similaire se joue dans le spectaculaire film de science-fiction « Free Guy », dans lequel le personnage généré par ordinateur Guy apprend que toute son existence est englobée dans un jeu vidéo.

Guy (joué par Ryan Reynolds) mène une vie satisfaisante mais banale. Personnage non-joueur (PNJ) dans le célèbre jeu multijoueur en ligne « Free City », Guy savoure sa routine matinale. Il se réveille en pyjama bleu, regarde son poisson rouge solitaire, commande le même café dans un magasin et se dirige vers la banque où il est caissier. Il en discute avec son ami gardien de sécurité Buddy (Milton Howery Jr.) et subit des vols de banque d’utilisateurs qui le laissent indemne. La journée se répète.

Reynolds correspond à l’optimisme de Truman dès le début, alors que le public goûte pour la première fois à l’abondance d’intertextualité à venir. Alors que Jim Carrey dans le film de 1998 dit à ses voisins « Bonjour, et au cas où je ne vous verrais pas, bon après-midi, bonsoir et bonne nuit », Reynolds récite la phrase « Ne passez pas une bonne journée, passez une bonne belle journée! » à d’autres PNJ dans la rue.

Le film commence dans le monde virtuel et s’adapte à la réalité. Les téléspectateurs rencontrent Millie Rusk – connue sous le nom de Molotov Girl dans « Free City » (joué par Jodie Comer). Rusk est un concepteur de jeux qui poursuit le développeur en chef de « Free City » Antwan (Taika Waititi) pour avoir volé son code. Pendant le jeu, elle rencontre Guy et construit une relation qui l’aide à libérer tout son potentiel de code.

À partir de ce point, les téléspectateurs observent un personnage principal s’attaquer à sa vie tristement artificielle. Le réalisateur Shawn Levy, qui a une histoire de réalisation et de production de films émotionnels tels que « This Is Where I Leave You » et « The Spectacular Now », emmène les téléspectateurs dans un voyage captivant qui fait écho à celui d’autres films conceptuellement similaires.

Non seulement « Free Guy » ressemble à « The Truman Show », mais il ressemble particulièrement au film de 2006 « Stranger Than Fiction ». Dans le film de Marc Forster, qui met en vedette Will Ferrell dans son rôle sans doute le plus austère de tous les temps, le protagoniste se rend compte qu’il est un personnage de fiction. Une méta-stratégie parallèle est appliquée au film de Levy, alors que nous comprenons le fait que le charisme et le charme de Guy sont le produit de zéros et de uns. C’est comme quand Neo se réveille dans « The Matrix », encore plus triste.

Cependant, contrairement au personnage de Ferrell, Guy se développe de telle manière qu’il est capable de guider son destin. Plus il devient conscient de lui-même et plus il établit une relation avec Molotov Girl, le code de Guy se construit vers l’extérieur. Il brise le moule de son développeur et construit miraculeusement des traits supplémentaires.

Guy sait peut-être qu’il n’est pas réel, mais il l’embrasse et choque le monde. Il choque le monde, notamment Rusk et son co-développeur Walter (Joe Keery), car il est le genre de miracle qu’ils ne pouvaient que rêver de créer. Guy a l’intention de faire le bien dans le jeu vidéo de type « Grand Theft Auto », mais il a également l’intention de communiquer aux autres PNJ que leur vie peut être plus épanouissante.

D’autres PNJ restent ainsi car ils ne réalisent pas que leur vie entière est secondaire par rapport aux utilisateurs qui exécutent les missions, mais Guy s’efforce de libérer ses amis (d’où le nom du film). Le film oscille entre le domaine fictif et la réalité, mais cela devient vite hors de propos.

Antwan, le développeur, en veut à Guy et à la façon dont il a changé la fondation de « Free City ». Les choses ne se passent pas bien pour le jeu une fois que Guy a pris conscience, même si sa présence se traduit par un niveau de renommée internationale comparable à celui de Truman Burbank. Les streamers de Twitch discutent de Guy devant des millions de téléspectateurs, contemplant l’importance du personnage qui est devenu un héros.

Pire encore, les actions de Guy exposent Antwan pour ce qu’il a caché à la fois à ses employés et au monde. Les téléspectateurs sont témoins d’un personnage informatique qui – dans un tout autre monde – a une confrontation avec l’homme profitant de (son ?) existence. L’existence de Guy commence à être ébranlée lorsque les serveurs et les plugs commencent à être arrachés, et la pression commence à monter alors que de plus en plus de PNJ s’éloignent de leur mécanisme de codage initial.

Le point culminant de « The Truman Show » est lorsque Truman est secoué sur un bateau en eau libre. C’est terrifiant mais beau, alors que le public commence à se rendre compte que Truman – qui est en fait une vraie personne – peut échapper à la société bidon qui l’a piégé.

Mais dans « Free Guy », notre protagoniste sait qu’il n’y a nulle part où il peut courir ou se cacher. Il est fait de code. Guy va à la plage et regarde l’eau. Mais où ira-t-il ? Et combien de temps avant qu’il ne soit arrêté par un être humain qui l’observe depuis un écran d’ordinateur sombre ?

« Free Guy » arrive alors que l’intelligence artificielle s’intensifie à travers le monde. Cela nous amène à considérer jusqu’où nos créations peuvent aller – et si ces créations peuvent ressentir ce que nous ressentons, ou combien elles peuvent ressentir du tout. Guy représente le conflit inévitable entre la race humaine et notre soi-disant « progrès » technologique.

Un film profondément émouvant et dramatique, mais drôle et ludique, « Free Guy » est une pièce pour ceux qui s’intéressent au genre d’expérimentations de la pensée techno qui définiront notre époque. Mais tout en incorporant des concepts modernes, il canalise les questions existentielles les plus profondes et renvoie à des films antérieurs qui explorent, littéralement, ce que signifie être humain.