Free Guy et 6 autres grands films qui se déroulent dans des jeux vidéo, classés

Les gens aiment les jeux vidéo et les gens aiment aussi les films. Il n’est donc vraiment pas surprenant que lorsqu’Hollywood cherche des IP populaires à transformer en films, il regarde fréquemment les jeux vidéo, malgré le fait que la grande majorité des films basés sur des jeux soient impopulaires ou sans succès, ou les deux. Cependant, il existe un sous-ensemble du film de jeu vidéo qui s’est avéré, de manière générale, plus populaire et plus réussi que Tomb Raider ou Assassin’s Creed. Ce sont des films qui ne sont pas basés sur des propriétés de jeu existantes, mais qui se déroulent plutôt à l’intérieur de jeux dans des mondes largement originaux. Free Guy de Ryan Reynolds est la plus récente success story ici.

Il y a eu de grands films dans le monde des jeux. Dans certains, les personnages de jeux vidéo prennent vie. Dans d’autres, de vraies personnes entrent dans le monde des jeux vidéo et doivent apprendre à suivre ces règles. Je dirais que rien sur cette liste n’est en fait un mauvais film, mais un seul d’entre eux peut être le meilleur.