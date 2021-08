Free Guy et l’ironie des films sur la prise en charge de votre vie

Guy pense que son monde est parfait. “Je m’appelle Guy et je vis au paradis”, dit-il dans les premiers instants de Free Guy, en guise d’introduction. Ses journées ne changent pas : saluer son poisson rouge, lever les stores, prendre son petit-déjeuner en regardant les informations, partir travailler. Prenez du café en chemin – de la crème et deux sucres, toujours – et faites une blague ringard avec le barista. Retrouvez son ami Buddy. Installez-vous pour un autre jour en tant que caissier de banque.

Guy vit techniquement à Free City, ce qui, aux yeux d’un étranger, n’est évidemment pas le paradis. Les voitures s’écrasent constamment dans les rues. Les gens sont systématiquement abattus; les bâtiments explosent ; des bagarres éclatent. La banque où travaille Guy se fait cambrioler tous les jours, comme sur des roulettes.

Mais il pense que c’est parfait, parce qu’il est programmé pour penser que c’est parfait. Guy (joué par Ryan Reynolds) est un personnage d’un jeu vidéo en monde ouvert appelé Free City – pensez aux Sims croisés avec Grand Theft Auto. Lui et Buddy (Lil Rel Howery) sont des “personnages non joueurs”, qui est un terme pour les passants et les figurants qui se promènent en arrière-plan, se faisant écraser ou tirer sur ou autrement ignorés par les personnes qui jouent réellement au jeu.

Free Guy raconte l’histoire de Guy prenant conscience de lui-même, réalisant qu’il peut et doit faire des choix dans la vie. C’est en partie grâce à un code d’intelligence artificielle enfoui dans son ADN virtuel par Millie (Jodie Comer) et Keys (Joe Keery), et en partie grâce à la philosophie existentialiste du film dans lequel il est. Disons-le ainsi : Guy n’est pas le seul personnage du film qui doit apprendre à assumer la responsabilité de sa vie et de ses choix.

Jodie Comer et Joe Keery dans Free Guy. Alan Markfield/20e siècle Studios

J’ai bien aimé Free Guy, une comédie originale avec de bonnes blagues et un tas de performances amusantes. (En plus de la distribution principale, le film présente Taika Waititi en tant que garçon-homme punk et pétulant qui dirige la société de jeux vidéo qui produit Free City, ainsi que quelques superbes camées que je ne gâcherai pas.) -connaître la beauté avec un effet totalement innocent, transformer Guy en un héros accidentel que vous voulez voir gagner. C’est une histoire idiote, mais c’est amusant, et c’est inspirant à la manière d’une vidéo TikTok sur la façon dont vous pouvez changer votre vie si vous travaillez dur.

C’est probablement pourquoi j’ai passé la majeure partie de Free Guy distrait par toutes les façons dont cela m’a rappelé d’autres films avec un penchant existentiel similaire. Le film dont Free Guy se souvient le plus est The Truman Show, le véhicule Jim Carrey de 1998 qui se présente brillamment comme un précurseur de l’ère de la télé-réalité. Carrey incarne Truman Burbank, un homme qui a été élevé dans une bulle géante et qui n’a aucune idée que toute sa vie est en fait une fiction hautement produite, chaque instant diffusé dans le monde. La vie de Truman change lorsqu’il commence à réaliser que quelque chose est louche, et il se demande s’il peut sortir de la construction et trouver sa propre voie, même contre la volonté du créateur de la série.

Bien qu’il soit probablement le plus connu, The Truman Show n’est qu’un des nombreux films où un personnage réalisant qu’il est contrôlé – ses pas préordonnés par une force plus grande qu’eux – devient une méditation plus large sur le sens de la vie, le destin, hasard et destin. Dans la comédie de 2006, Stranger Than Fiction, Harold Crick (Will Ferrell) prend lentement conscience qu’il pourrait en fait être un personnage dans un livre et se consume à essayer de changer son destin. Dans le thriller The Game de David Fincher de 1997, un riche banquier d’investissement (interprété par Michael Douglas) sent la frontière s’estomper entre la réalité et un « jeu » à enjeux élevés et il n’est pas sûr d’être en charge de sa propre vie. Dans le thriller de science-fiction Source Code de 2011, un pilote de chasse se retrouve empêtré dans une réalité qu’il n’a pas choisie, et il ne sait pas s’il y a un moyen de s’en sortir.

Il existe des dizaines d’autres exemples, dont la plupart semblent conçus pour inciter le public à examiner ses hypothèses, à cesser de se sentir « coincé » et à commencer à vivre. Ils sont la réincarnation moderne de la tradition existentialiste qui remonte à la fin du 19e siècle, s’appuyant sur des personnages comme Kierkegaard et Sartre. Donner un sens à la vie en faisant des choix délibérés, puis assumer la responsabilité de ces choix, exhortent-ils. C’est une vieille philosophie attrayante, bien qu’elle tende à minimiser les facteurs hors du contrôle des gens.

Ryan Reynolds et Lil Rel Howery dans Free Guy.Alan Markfield/20th Century Studios

Je trouve sombrement ironique que les films à tendance existentielle bloquent souvent leurs personnages dans ce qui équivaut à une simulation de la vie – un jeu vidéo, une émission de télé-réalité, un jeu de rôle réel. Après tout, lorsque vous faites un film (de fiction), vous faites un peu la même chose. Les personnages sont contrôlés par les cinéastes et les personnes qui les incarnent ; ils n’existent que dans le monde construit du film. Ce n’est pas un grand pas que de se demander si vous aussi, vous êtes un personnage dans la simulation de la vie de quelqu’un d’autre, et y penser trop longtemps vous fera perdre du poids.

Free Guy soulève également d’autres questions étonnamment profondes sur la nature de l’être. Par exemple, si nous développons une intelligence artificielle consciente, puis décidons de supprimer le code qui les alimente, cela signifie-t-il que nous avons tué un être ? Si oui, cela implique-t-il que l’intelligence est la mesure fondamentale de l’être ? Et si notre réponse à cette question est oui, quelles sont les implications sur la façon dont nous valorisons la vie humaine ? Des trucs sombres mais importants.

Il est plus pertinent de se demander pourquoi nous racontons ces histoires. J’ai une théorie, qui est déprimante mais à laquelle il est difficile de résister : que nous avons tous construit lentement nos propres simulations. Nous documentons nos vies sur les réseaux sociaux, en jouant pour les abonnés. Nous jouons nos vies, transformons la condition physique, l’hydratation et la qualité du sommeil en concours à l’aide de minuscules ordinateurs que nous portons dans nos poches ou que nous attachons à nos poignets. Nous achetons des choses que les algorithmes nous disent d’acheter. Nous pouvons avoir l’impression, petit à petit, que nous cédons le contrôle à quelque chose en dehors de nous – probablement une société. Il n’est donc pas surprenant que les films reflètent cette anxiété.

Mais quand on est épuisé, il est difficile d’imaginer choisir une autre voie que celle de moindre résistance. C’est probablement pourquoi la conclusion joyeuse de Free Guy est que nous n’avons pas seulement besoin de prendre en charge nos propres vies ; si nous voulons éviter que notre monde ne devienne comme Free City, nous devons résister aux gens qui essaient de construire nos réalités pour nous et de trouver un moyen de vivre hors de leur portée (ou du moins de trouver une meilleure façon de vivre). C’est un message fort et pertinent. Je ne sais tout simplement pas à quel point c’est réel – ou réaliste.

Free Guy ouvre dans les salles le 13 août.