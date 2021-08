Free Guy reste au sommet du box-office et publie la meilleure prise de pandémie du deuxième week-end ⋆ 10z viral

in

Ryan Reynolds’ gars libre continue d’apporter une ambiance positive bien nécessaire au box-office.

L’action/comédie originale est restée au sommet des charts avec 18,8 millions de dollars au cours du week-end de trois jours – une baisse incroyable de seulement 34% par rapport à son week-end d’ouverture et la meilleure attente du deuxième week-end pour toute sortie large cet été, par date limite. Ce nombre surpasse également les goûts de Pierre Lapin 2 (-40%), patron bébé 2 (-45%), Purge pour toujours (-43 %), et Eau plate (-45%) ainsi que toute la filmographie de Reynolds, y compris les films d’animation Turbo (-36%) et Croods (-39%). En tout, gars libre a amassé un impressionnant 58,8 millions de dollars après 10 jours.

Autre part, Pat’ Patrouille a mordu la concurrence avec 13 millions de dollars provenant de 3 184 cinémas bien qu’il soit disponible sur Paramount +. De toute évidence, les films familiaux et les thrillers sont les seuls contenus que les gens sont prêts à s’aventurer dans les cinémas pour voir, ce qui est de bon augure pour Bonbon et Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux.

Les nouvelles versions restantes ont eu du mal à sortir, ce qui est à prévoir au cours du mois d’août, pandémie ou non. Le protégé a mené le peloton avec 2,93 millions de dollars, suivi du long retard de Searchlight La maison de nuit (2,869 millions de dollars), et Hugh Jackman de WB a dirigé Réminiscence (2 millions de dollars), qui a également été mis à disposition sur HBO Max.

1.) gars libre (20th/Dis) 4 165 cinémas Ven 5,2 M$/Sam 8 M$/Dim 5,6 M$/3 jours 18,8 M$ (-34 %)/Total : 58,8 M$/Sem 2

2.) Pat’ Patrouille (Par/Spin) 3 184 cinémas Ven 4,5 M$/Sam 4,95 M$/Dim 3,5 M$/3 jours 13 M$/Sem 1

3.) Croisière dans la jungle (Dis) 3 575 (-325) cinémas, ven 1,7 M$ (-34%)/sam 2,8 M$/dim 1,7 M$/3 jours 6,2 M$ (-31%)/Total 92,5 M$/sem 4

4.) Ne respire pas 2 3 005 cinémas (Sony/SG) Ven 1,5 M$/Sam 2,1 M$/Dim 1,4 M$/3 jours 5,05 M$ (-53 %)/Total : 19,7 M$/ Semaine 2

5.) Le respect (MGM/UAR) 3 207 cinémas Ven 1,08 M$ (-70 %)/Sam 1,55 M$/Dim 1,17 M$/3 jours 3,8 M$ (-57 %)/Total 15,8 M$/Sem 2

6.) La brigade suicide (BM) 2 926 (-1 093) cinémas Ven 980 K$/Sam 1,4 M$/Dim 1 M$/3 jours : 3,4 M$ (-54 %) /Total 49,2 M$/Sem 3

7.) Le protégé (LG) 2 577 cinémas Ven 1,1 M$/Sam 1 M$/Dim 767K$/3 jours 2,93 M$/Sem 1

8.) La maison de nuit (Mer) 2 240 cinémas Ven 1,08 M$/Sam 1,06 M$/Dim 737K$/3 jours 2,869 M$/Sem 1

9.) Réminiscence (BM) 3 265 cinémas Ven 680K$/Sam 755K$/Dim 565K$/3 jours 2M$/Sem 1

dix.) Vieille (Uni) 1 547 (-1 084) cinémas/Ven 330 000 $ (-54 %)/Sam 490 000 $/Dim 320 000 $/3 jours 1,14 M $ (-52 %)/Total 45,1 M$/Sem 5