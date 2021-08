Free Guy Review: Le film de jeu vidéo que nous méritons

Cela a déjà été une assez bonne année pour les films de jeux vidéo, grâce à la sortie de Combat mortel en avril, qui a donné une vie sanglante à la franchise emblématique – espérons-le, lançant une nouvelle série de films. Free Guy est un genre différent de film de jeu vidéo, cependant. Bien qu’il soit clairement influencé par des jeux en monde ouvert comme Grand Theft Auto V et le monde du jeu lui-même, il ne s’agit pas d’une adaptation d’un titre populaire.

Au lieu de cela, Free Guy utilise des paramètres et des tropes de jeux vidéo pour raconter une histoire originale sur quelqu’un qui trouve son propre pouvoir après une vie d’impuissance. Il se trouve également qu’il est très drôle, regorge d’actions tout à fait ridicules et propose une multitude de bonnes performances, dont une vraiment emblématique.

L’histoire suit Guy (Ryan Reynolds), un employé de banque qui ne réalise pas qu’il n’est rien de plus qu’un personnage non-joueur (PNJ) dans un jeu de type GTA appelé Free City. Il a une vie de PNJ parfaite, totalement inconscient des masses de joueurs humains commettant des actes odieux autour de lui, jusqu’à ce qu’il entre en possession d’une paire de lunettes de soleil de joueur qui lui montre tout ce qui se passe réellement dans son monde. Après avoir vu ce qui se passe réellement, il entame un voyage pour devenir lui-même un héros, courant pour sauver son monde avant que les développeurs du jeu ne ferment Free City.

Il n’est pas surprenant que Reynolds brille dans ce rôle. En tant que Guy hilarant, sa naïveté tout au long du film est merveilleusement charmante, même s’il découvre à quel point il peut être puissant (et à quel point les choses que vous pouvez faire dans Free City sont ridicules). Qu’il puisse conduire une moto par la fenêtre d’un complexe au sommet d’une montagne et s’envoler du flanc de ladite montagne, pour ensuite être ébloui par quelque chose d’aussi simple que de la crème glacée au bubble-gum, c’est Guy en un mot. Il est capable de choses incroyables et est parfaitement satisfait de la norme.

À l’opposé se trouve facilement la meilleure performance du film. Le réalisateur de Thor: Love and Thunder, Taika Waititi, se place devant la caméra pour incarner le méchant du monde réel, le développeur de jeux Antwan. Il porte des vêtements chers et ridicules, parle presque exclusivement en argot charabia, est horriblement méchant avec tous ses employés et se considère comme le plus grand génie du jeu jamais connu. Alors qu’Antwan est si facile à détester, l’énergie chaotique que Waititi insuffle dans le rôle rend difficile de détourner le regard parce que vous savez juste qu’il est sur le point de se ridiculiser, encore une fois.

Bien qu’ils n’existent pas techniquement ensemble – Guy dans le jeu, Antwan dans le monde réel – la haine venimeuse que le développeur du jeu a pour le PNJ est palpable et incroyablement drôle alors qu’il tourne de plus en plus hors de contrôle le plus Guy devient puissant.

Jodie Comer, dans les rôles de la programmeuse Millie et de son avatar de Free City, Molotov Girl, est également un ajout fantastique au film. En tant que Millie, elle essaie désespérément de réparer un tort, tout en changeant l’avenir des jeux vidéo. En tant que fille Molotov, cependant, elle devient non seulement l’alliée la plus fiable de Guy, mais aussi la personne qui lui montre les ficelles du jeu dans son propre monde. Les deux forment une équipe formidable alors qu’ils essaient non seulement de sauver le monde de Free City, mais aussi d’arrêter l’ingérence d’Antwan en dehors du jeu.

Les acteurs de soutien font plus que leur part, en particulier Lil Rel Howery dans le rôle de Buddy, le PNJ et meilleur ami de Guy. Au-delà de rendre leur vie banale hilarante à regarder, Buddy est une composante étonnamment émotionnelle de l’histoire. Contrairement à Guy, il était content de leur vie telle qu’elle était. Alors que son meilleur ami poursuit son voyage de héros d’action, sa programmation ne lui permet pas de comprendre et d’embrasser pleinement les changements, ce qui conduit à quelques moments très tristes.

Ensuite, il y a la star de Stranger Things Joe Keery et Utkarsh Ambudkar en tant que programmeurs de jeux Keys et Mouser, respectivement. Ce duo est déchiré entre travailler pour Antwan et, honnêtement, voir à quel point il est horrible. Les regarder naviguer sur leur lieu de travail est finalement triste, même s’ils s’amusent à faire des bêtises à l’intérieur du jeu.

Ce qui entoure ce casting est un meilleur film de jeu vidéo que la plupart des adaptations de jeux vidéo réelles. Free Guy capture vraiment les bizarreries du jeu – et il en regorge. Pendant que l’histoire se déroule, l’arrière-plan est jonché de personnes faisant des danses émotives, traînant et courant contre les murs, emballant du thé leurs adversaires tombés au combat et provoquant un chaos tout à fait ridicule. Si vous vous êtes déjà connecté à Grand Theft Auto Online, vous devriez avoir une idée de ce à quoi ressemblent les manigances qui se déroulent dans le monde de Free City et elles ne cessent d’être divertissantes.

Ces manigances sont également massives. L’action dans Free Guy ralentit rarement, à moins que ce ne soit pour la crème glacée au bubble-gum susmentionnée. Et les moments les plus calmes que nous obtenons sont un bon moment de détente avant de passer à la prochaine pièce de théâtre gigantesque. Mieux encore, l’action a l’air incroyable. Les effets visuels dans le film sont formidables et follement exagérés. Il n’y a pas de fin aux explosions, aux poursuites en voiture et à la folie totale qui se déchaînent dans Free City, alors que les citoyens qui y vivent n’en sont pas plus avisés.

Il y a une chose à propos de Free Guy qui est un peu mince, cependant: le défilé apparemment sans fin de joueurs et de streamers réels qui apparaissent comme eux-mêmes dans des rôles de camée. Au fur et à mesure que Guy acquiert de l’expérience et du pouvoir dans le jeu, le monde réel commence à le remarquer, et tout à coup, vous voyez des visages comme Ninja et LazarBeam en parler sur leurs flux. Si cela s’était produit une ou deux fois, cela aurait fonctionné beaucoup mieux. Au fur et à mesure que le film avance, cela arrive assez pour devenir une distraction. Cela finit par ressembler à une version moindre du point culminant de The Truman Show.

Dans l’ensemble, Free Guy raconte l’histoire inspirante de quelqu’un qui essaie de comprendre qui il est vraiment dans un monde dont il se sent éloigné. Il se trouve que cette histoire est déguisée en un film d’action à succès très divertissant se déroulant dans le monde d’un jeu vidéo. Le casting est fantastique, l’action est meilleure que vous n’auriez pu espérer, et à la fin, il y a de fortes chances que vous mourriez d’envie de savoir quand aura lieu le prochain épisode. Bien que les camées de streamers ressortent comme un pouce endolori, ils ne peuvent pas renverser à quel point ce film est agréable et continueront de l’être lors de la relecture.