Free Guy Review: Le jeu vidéo Caper de Ryan Reynolds pourrait être le plus amusant que vous aurez dans les cinémas cet été

Free Guy se déroule partiellement dans le jeu vidéo en monde ouvert Free City, qui se déroule comme un mashup entre Fortnite, Grand Theft Auto et Les Sims. Dans ce monde, un personnage non jouable (ou PNJ) du nom de Guy (Ryan Reynolds) se retrouve entraîné dans la plus classique des situations difficiles : il veut en trouver plus dans la vie, et elle finit par le trouver. Grâce à une rencontre fortuite avec Molotov Girl (Jodie Comer), notre protagoniste caissier de banque se retrouve à entendre la musique de Mariah Carey et à grandir en tant que personne – voulant sortir de toutes ses routines normales. Malheureusement, cela ne pouvait pas arriver à un pire moment, car dans le monde réel, la programmeuse qui joue le rôle de la fille Molotov, Millie (Comer), essaie de sauver Guy et son monde d’un drame très réel de son côté de l’écran.