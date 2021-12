« Free Larry Hoover » de Kanye et Drake sera diffusé sur Amazon et sur Imax

Amazon Music et Prime Video seront diffusés en direct celui de Kanye West premier spectacle en tête d’affiche en cinq ans, avec un invité spécial Canard. L’avantage « Larry Hoover gratuit », qui a lieu au Los Angeles Memorial Coliseum, sera diffusé dans le monde entier sur Prime Video le 9 décembre à 20 h 00, heure du Pacifique, ainsi que sur l’application Amazon Music et la chaîne Amazon Music Twitch.

De plus, Imax diffusera en direct le concert dans certains théâtres aux États-Unis dans le cadre d’un événement Imax Live exclusif d’une nuit seulement.

Le concert bénéfice se consacre à la sensibilisation à la nécessité d’une réforme des prisons et de la détermination de la peine, et à soutenir la réforme juridique et les défenseurs de la communauté, notamment Ex-Cons for Community and Social Change, Hustle 2.0 et Uptown People’s Law Center.

« Nous sommes extrêmement fiers de travailler avec Kanye et Drake sur ce concert historique pour soutenir une cause qui les passionne tous les deux et de collaborer à travers Amazon pour cet événement de divertissement épique », a déclaré Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios.

Steve Boom, vice-président d’Amazon Music, a ajouté : « Nous avons construit une maison pour les événements de diffusion en direct les plus importants, et voir ces superstars mondiales sur scène ensemble sera un événement à ne pas manquer pour les fans du monde entier. »

Le concert sera produit par Donda Touring, ITC Entertainment et PHNTM.

Kanye a déjà parlé de son soutien à Hoover dans le passé dans une chanson intitulée « Free My Father » de son récent album, Donda.

« Réunir ces deux grands artistes pour la culture et la cause de la réforme pénitentiaire a été un honneur », a déclaré J Prince, PDG de Rap-A-Lot Records.

« Grâce à mon travail avec Larry Hoover et sa famille, j’ai vraiment eu les yeux ouverts sur le sort des personnes incarcérées dans ce pays, et j’espère que les fans de Ye et Drake prendront le temps de faire de même. »

La chanson de Hoover, Larry Hoover Jr a ajouté : « Avec Ye, Drake et J Prince unis pour plaider en faveur de la libération de mon père, nous pouvons porter notre plaidoyer pour la rédemption dans le monde entier et montrer que nous sommes vraiment plus forts ensemble. Au nom de tous ceux qui ont un être cher injustement ou à tort incarcérés…. libère mon père !

Achetez ou diffusez Donda (Édition Deluxe).