Free Speech Alliance, les dirigeants conservateurs implorent le réseau de vérification des faits de supprimer PolitiFact ⋆ 10z viral

Le président du Media Research Center, Brent Bozell, en collaboration avec la Free Speech Alliance, s’est joint à 10 autres dirigeants conservateurs pour demander à l’International Fact-Checking Network de supprimer PolitiFact en tant que vérificateur des faits pour violation du Code de principes de l’IFCN.

Plus de 40 dirigeants conservateurs ont signé la lettre ouverte dirigée par l’Alliance pour la liberté d’expression et Bozell du MRC. La lettre ouverte est à lire dans son intégralité ci-dessous :

Réalisateur Baybars Örsek

Réseau international de vérification des faits

Cher M. rsek :

Nous vous écrivons pour contester les actions de l’un des membres de l’International Fact-Checking Network. Dans son rôle de « vérificateur des faits », PolitiFact a franchi une ligne claire, étouffant délibérément la liberté d’expression en ligne et poursuivant un programme politique flagrant et anti-conservateur. Ces actions ont des répercussions inquiétantes et violent clairement le Code des principes de l’IFCN.

Plus récemment, PolitiFact a faussement vérifié un graphique, publié par le Media Research Center (MRC) montrant le taux d’hospitalisation COVID-19 aux États-Unis. Le graphique était une copie du CDC, à laquelle MRC a clairement attribué l’attribution. Dans le message contenant le graphique, MRC a également lié à un blog, qui comprenait plus d’informations sur la menace actuelle de COVID-19 aux États-Unis. Le blog auquel nous avons lié a fourni un contexte complet pour les informations fournies dans le graphique. PolitiFact a signalé le graphique comme “partiellement faux” et a apposé un tampon “FAUX” sur le graphique. Ensuite, dans son propre article, il a déclaré que le contexte manquait. Ce sont trois allégations différentes – et incorrectes – toutes en un seul morceau. Il s’agit d’une action flagrante, imméritée et ouvertement biaisée contre un point de vue avec lequel le PolitiFact libéral est en désaccord.

Mais ce qui rend cela si dangereux, c’est que cela reflète un modèle cohérent de censure politisée.

PolitiFact est approuvé par l’IFCN pour agir en tant que « vérificateur de faits ». Sur le plan opérationnel, cela signifie que PolitiFact a une énorme influence sur le contenu que les utilisateurs et les organisations sont autorisés à publier sur Facebook. PolitiFact est, à la base, une opération partisane. Il tente délibérément de manipuler la conversation publique en ligne en annulant les points de vue conservateurs sur les réseaux sociaux.

Nous, soussignés, demandons donc à l’IFCN de retirer immédiatement PolitiFact de sa liste de vérificateurs de faits approuvés. Nous demandons en outre à Facebook de retirer immédiatement PolitiFact de sa liste de vérificateurs de faits tiers approuvés. Nous exigeons cela quelles que soient les actions de l’IFCN.

Étant donné que PolitiFact a abusé de son pouvoir en tant que vérificateur des faits, cela se fait attendre depuis longtemps. Considérez les cas récents de PolitiFact de censure injuste des conservateurs :

En juillet 2021, PolitiFact a marqué comme FAUX que : Joe Biden et Kamala Harris « se méfiaient des vaccins COVID-19 » en 2020. La défense agressive de PolitiFact de Biden et Harris a été récemment exposée lorsque PolitiFact a marqué comme « faux » une vidéo Tik-Tok qui « Dit que Joe Biden et Kamala Harris se méfiaient des vaccins COVID-19. » En fait, le président Biden et le vice-président Harris ont exprimé leur méfiance à l’égard du vaccin COVID-19. PolitiFact n’a pas réussi à créer une page pour Jen Psaki, l’attachée de presse de Joe Biden. Il refuse de manière flagrante de la vérifier, même lorsqu’elle a outrageusement suggéré que ses opposants politiques étaient favorables au financement de la police. PolitiFact a traité une détermination «Pants on Fire» pour Tucker Carlson pour une interview d’invité en septembre, déclarant que COVID-19 provenait d’un laboratoire de Wuhan et avait été libéré avec une intention malveillante. Il a retiré cette désignation en mai 2021, bien après l’élection. PolitiFact a attribué à l’ancien sénateur géorgien David Perdue la note “Pants on Fire” pour avoir qualifié Jon Ossoff de “socialiste”, mais n’a pas attribué de “Pants on Fire” au président Biden pour avoir qualifié les lois sur l’intégrité du vote de “Jim Crow”. PolitiFact a attribué à Josh Holmes, l’ancien chef de cabinet du sénateur Mitch McConnell, une étiquette « Mostly False » lorsqu’il a correctement déclaré qu’« une loi géorgienne n’a pas« criminalisé le fait de donner aux gens des bouteilles d’eau ». Cela concerne les organisations politiques. En mars, PolitiFact a déclaré que l’ancien vice-président Mike Pence était « faux » concernant deux déclarations sur l’intégrité des élections, mais n’avait alors pas évalué les déclarations de l’actuel vice-président Kamala Harris depuis septembre.

Et tous ces exemples ne sont que la pointe de l’iceberg. PolitiFact est, et a longtemps été, un mauvais acteur déterminé à annuler agressivement la liberté d’expression des conservateurs en ligne. Le MRC a écrit des critiques sur PolitiFact plus de 50 fois depuis 2019.

À tous points de vue, il ne s’agit pas d’un vérificateur de faits légitime et impartial. Surtout, selon le « Code de principes » de l’IFCN. Ces cinq principes que les vérificateurs des faits doivent respecter incluent :

Un engagement envers l’impartialité et l’équité Un engagement envers la transparence des sources Un engagement envers la transparence du financement et de l’organisation Un engagement envers la transparence de la méthodologie Un engagement envers des corrections ouvertes et honnêtes

À tout le moins, PolitiFact a violé les principes un et cinq.

La croisade de PolitiFact contre les conservateurs est particulièrement troublante compte tenu de la censure omniprésente des conservateurs sur les réseaux sociaux. La toile de fond de cette controverse est une énorme poussée du gouvernement fédéral pour censurer le contenu en ligne. La Maison Blanche a annoncé de manière inquiétante qu’elle était de connivence avec les sociétés de médias sociaux pour censurer la soi-disant «désinformation» concernant COVID-19. Cette coordination a massivement nui aux conservateurs qui sont naturellement plus sceptiques à l’égard des mandats des grands gouvernements.

Ce comportement orwellien de la part du gouvernement fédéral est, à lui seul, potentiellement fatal à la santé d’une société libre et fasciste. Mais avec le comportement d’organisations comme PolitiFact et la censure des conservateurs par les Big Tech, la situation actuelle constitue une menace existentielle pour notre société libre et ouverte.

Si les points de vue dissidents sont rejetés dans le trou de la mémoire, si seules les voix acceptables pour l’État et les Big Tech sont autorisées, notre société civile et politique est en danger.

Des organisations telles que PolitiFact ont l’obligation d’être des arbitres neutres du contenu. Ils doivent être tenus pour responsables lorsqu’ils abandonnent vos principes. Selon vos propres règles, PolitiFact n’est plus qualifié pour servir de vérificateur de faits.

Nous attendons avec impatience votre réponse.

L. Brent Bozell III

Fondateur et Président

Centre de recherche sur les médias

James Allen

SpeechMouvement.org

Jessica Anderson

Directeur exécutif

Action Patrimoine

Saulius “Saul” Anuzis

Président

Association 60 ans et plus

Guillermo J. Aragon

Partenaires Corbère

Ryan Bomber

Co-fondateur et directeur de la création

La Fondation Éclat

Dan Bongino

Le spectacle de Dan Bongino

Brian S. Brown

Président

Organisation internationale de la famille

Floyd Brown

Journal de l’Ouest

Joseph Chalfant

Président

Conservateur solitaire

Lourdes Cosio

Campagne pour l’avenir américain

Le sénateur Jim DeMint

Institut de partenariat conservateur

Seth Dillon

PDG

Abeille de Babylone

Elaine Donnelly

Président

Centre de préparation militaire

Bill Donohue

La Ligue catholique

Steven Ertelt

Éditeur

LifeNews.com

Joseph Farah

Fondateur et chef de la direction

WND.com, Livres WND, Films WND

Dame Brigitte Gabriel

Fondateur & Président

AGIR pour l’Amérique

Becky Gerritson

Directeur exécutif

Forum de l’aigle de l’Alabama

Paul J. Gessing

Président

Fondation Rio Grande

Kay Coles James

Président

Fondation du patrimoine

Rahim Kassam

Rédacteur en chef mondial

Événements humains

David Kupelian

Vice-président et rédacteur en chef

WND

Randy Long

PDG

Long Business Advisors, LLC

Christina Murphy Lusk

Président

La Fondation Martin

Rick Manning

Président

Les Américains pour un gouvernement limité

James L. Martin

Fondateur/Président

Association 60 ans et plus

Rod D. Martin

Fondateur et PDG

L’organisation Martin, Inc.

Jenny Beth Martin

Président d’honneur

Tea Party Patriots Action

David McIntosh

Président

Club pour la croissance

Christie-Lee McNally

Raven Stratégies LLC

Gène Mills

Président

Forum de la famille Louisiane

Sean Noble

Président

Encore américain

Austin Ruse

Président

C-Fam

Sessions du membre du Congrès Pete

17e arrondissement du Texas

Terry Schilling

Projet des principes américains

Jon Schweppe

Projet des principes américains

Kelly Shackelford

Premier institut de la liberté

Craig Shirley

biographe de Reagan et historien présidentiel

Eunie Smith

Président émérite

Forum de l’aigle

Matthieu Staver

Fondateur et Président

Conseil de la liberté

James Taylor

Président

Institut Heartland

Gouverneur Scott Walker

Président

Fondation Young America

John-Henry Westen

Cofondateur et rédacteur en chef

Site de vie