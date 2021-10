Free-To-Play Kart Racer KartRider: Drift annoncé pour PS4

Le prochain jeu de course de karting de Nexon, KartRider: Drift, arrive sur PS4, a annoncé PlayStation lors de son état des lieux aujourd’hui. Le titre gratuit fera également l’objet d’un test bêta en décembre.

KartRider : Drift est le dernier d’une série de courses de karting qui remonte à 2004 avec Crazyracing Kartrider, qui était disponible principalement en Asie du Sud-Est. Ce nouveau titre est également en développement pour PC, Xbox One et Xbox Series X|S, et il prendra en charge le jeu croisé et la progression croisée sur toutes les plateformes.

La version bêta fermée du titre sera mise en ligne sur PS4 le 8 décembre. Deux modes, sept personnages jouables et diverses options de personnalisation seront activés. Le mode Objet propose des compétitions en équipe où les objets sur les pistes permettent aux joueurs d’attaquer et de se défendre. Le mode vitesse, en revanche, met l’accent sur la conduite rapide et les améliorations apportées à la construction.

Nexon déclare que les inscriptions à la version bêta seront bientôt disponibles sur son site Web. Le jeu et le test bêta seront probablement jouables sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité. Son lancement complet est actuellement prévu sur PC et Xbox cette année et sur PS4 l’année prochaine, bien que Nexon n’ait pas encore donné de date précise.

