Freedom Planet 2 obtient une bande-annonce mise à jour et arrive sur Steam au printemps 2022

Image: GalaxyTrail

Planète de la liberté a eu un impact considérable en 2014, puis a honoré la Wii U un an plus tard et nous a rappelé les délices des jeux de plateforme d’action 16 bits, en particulier sur l’ancien SEGA Mega Drive / Genesis. Il a établi des comparaisons avec les jeux Sonic, d’autant plus que le projet a démarré en partie comme un jeu de fans, mais a également établi son propre style.

Le développeur GalaxyTrail, lancé par Sabrina DiDuro et maintenant composé d’une équipe internationale petite mais engagée, a pris son temps pour travailler sur Planète de la liberté 2. Sur le site Web du studio, DiDuro dit ce qui suit à propos des objectifs du projet.

La Freedom Planet originale a été modélisée comme un hommage aux jeux de plateforme Sega Genesis. Nous avons appris ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui est amusant et ce qui est frustrant, ce que nous devrions développer et ce que nous pouvons nous permettre de perdre. Avec tout cela à l’esprit, nous pensons que nous sommes prêts à dire adieu à la nostalgie et à créer une suite qui définira l’identité de Freedom Planet en tant que franchise.

Maintenant, le studio a publié une version mise à jour de la bande-annonce du jeu avec de nouvelles séquences de gameplay et a confirmé qu’elle devrait arriver au printemps 2022 sur Steam.

Aucune console n’est encore confirmée, nous espérons donc que le Switch sera un port inévitable sur toute la ligne. Marvelous a pris en charge la publication de l’original et l’a apporté à la fois à la Wii U et à la Switch, mais à l’heure actuelle, la suite est apparemment auto-publiée par GalaxyTrail. Qu’il s’agisse de rester indépendant ou de s’associer à nouveau avec un éditeur, nous espérons que la suite fera son chemin sur les consoles à l’avenir.

Faites-nous savoir si vous êtes un fan de l’original Freedom Planet et si la suite est sur votre radar.