Freeform Show célèbre le «mariage» des meilleurs amis platoniciens du même sexe ⋆ .

Faites place au premier mariage télévisé entre meilleurs amis platoniques de même sexe.

Le mois dernier, l’émission Freeform, Everything’s Gonna Be Okay, a présenté le premier “personnage homo-romantique asexué”, la dernière itération des “identités” LGBTQIA. Fondamentalement, c’est quelqu’un qui n’a d’attirance sexuelle pour personne, mais qui aime vraiment un meilleur ami du même sexe. Gay, Inc. créera une identité pour n’importe quoi de nos jours.

Le personnage homo-romantique asexuel, Drea (Lillian Carrier), est la meilleure amie de Matilda (Kayla Cromer), l’un des personnages principaux de la série.

Matilda aime avoir des relations sexuelles occasionnelles avec des hommes étranges. Drea et Matilda sont heureuses dans leur amitié mutuelle et n’ont pas de désir sexuel l’une pour l’autre. (Elles ont essayé d’être lesbiennes, mais n’ont pas apprécié.)

Dans l’étrange finale de la saison 2, “Gulf Fritillary Butterfly”, le jeudi 4 juin, Drea et Matilda se sont officiellement mariées lors d’une cérémonie civile pour sceller leur amitié.

Matilda : Drea, malgré tant de choses, nous nous sommes trouvés et nous nous méritons de toutes les manières que nous voulons et c’est ce que nous voulons. Quand je suis avec vous, je vois quelqu’un qui regarde le monde avec un type de gentillesse qui est généralement observé dans les personnages de fiction et les livres.

Matilda continuera à avoir des relations sexuelles occasionnelles avec des hommes étranges, mais Drea et Matilda seront colocataires pour la vie et s’aideront à prendre soin l’une de l’autre. Bien sûr, ils auraient pu simplement être colocataires et s’aider à prendre soin les uns des autres comme beaucoup d’amis le font, mais je suppose qu’ils n’auraient pas pu s’habiller avec de jolies tenues de mariage et prendre des photos amusantes.

Croyez-le ou non, cette folie du « mariage du meilleur ami » entre personnes de même sexe est maintenant promue par la gauche. Le New York Times, un journal d’écrivains émotionnellement immatures qui propose régulièrement des idées stupides sur le mariage et les relations, a récemment publié un article intitulé “Des meilleurs amis aux épouses platoniciennes”. “Certaines personnes font passer leurs amitiés au niveau supérieur en disant” oui “aux mariages sans sexe”, a annoncé le sous-titre. En fait, seules les personnes seules vivant dans une société atomisée qui ne reconnaissent plus la nature de l’amitié ou du mariage feraient une telle chose.

Comme l’a souligné l’écrivain Auguste Meyrat : « Malgré une pléthore d’orientations sexuelles et de genres parmi lesquels choisir, la seule chose à laquelle les gens modernes peuvent penser lorsqu’ils décrivent une amitié étroite est le mariage. Mais ce n’est pas un mariage, ni même une amitié. L’amitié n’est pas exclusive comme le mariage, elle n’est pas non plus célébrée par une cérémonie officielle. Les amis ne se marient pas ; ils s’aident mutuellement à trouver de bons conjoints avec lesquels se marier et être heureux.

Le créateur et star de Everything’s Gonna Be Okay, Josh Thomas, a déclaré à Variety : « S’attendre à ces relations monogames à vie où, si quelqu’un couche avec quelqu’un d’autre, c’est la trahison ultime, a échoué tant de fois. Je pense juste que créer des relations qui fonctionnent plus spécifiquement pour l’individu que ce que dit la Bible est vraiment cool, et le fait qu’ils aient ces étiquettes aide à expliquer.

Après avoir lu un commentaire comme celui-là, vous ne serez pas surpris d’apprendre que la comédie de Thomas est mise en déroute dans sa propre enfance traumatisante qui inclut le divorce de ses parents. Dans un épisode précédent de Everything’s Gonna Be Okay, le personnage gay autobiographique de Thomas, Nicholas, a déclaré qu’il ne pourrait jamais penser à l’amour en dehors du sexe. Thomas n’a pas besoin de son propre spectacle. Il a besoin d’un meilleur thérapeute.

Et Hollywood doit arrêter de pousser ces récits LGBTQIA confus enracinés dans un traumatisme ou une solitude non guéris. Il y a vraiment des gens dans le monde qui savent séparer les amitiés platoniques du mariage. Il y a aussi des gens qui savent comment créer des familles saines et durables enracinées dans l’amour monogame d’un mari et d’une femme.

Malheureusement, GLAAD approuve la plupart des scripts hollywoodiens de nos jours et est l’arbitre d’un programme de plus en plus extrême de Gay, Inc.. Par conséquent, ces scénarios ridicules ne feront qu’augmenter. Et comme ils le font, les Américains les ignoreront de plus en plus.