« Freeman est le meilleur frappeur »

Lors d’une conférence de presse avant le premier de la série entre Dodgers et Braves, Max Scherzer a parlé du frappeur le plus coriace qu’il ait jamais affronté : Freddie homme libre.

Mettez qui vous voulez sur la liste : Mookie, Harper, Bellinger même votre partenaire Soto dans un entraînement au bâton, Scherzer a vu les meilleurs frappeurs de toutes les ligues majeures dans la surface du frappeur mais un seul est le meilleur… et on fait attention à ses déclarations « de loin »: Freddie Freeman.

« Sans hésitation, il est le meilleur frappeur que j’ai eu à affronter » étaient les mots exacts de Mad Max lorsqu’on lui a demandé ce que ce serait d’affronter le dangereux frappeur partant des Braves d’Atlanta.

Max Scherzer sur Freddie Freeman : « C’est sans conteste le meilleur frappeur que j’ai eu à affronter. » – Fabian Ardaya (@FabianArdaya) 16 octobre 2021

Et à quel point Freddie Freeman est-il bon au bâton ?

Beaucoup, évidemment.

Peut-être que nous nous laissons emporter par sa saison 2019, où Freeman a fait le All-Star et nominé pour le MVP, mais en 2021, ses chiffres en attaque ne sont pas une petite chose non plus.

Pour vous faire une idée, le 1B des Braves est dans le top 10 parmi tous les frappeurs des ligues majeures au niveau des frappeurs, des coups sûrs, des marches, de l’AVG, des courses, de l’OPS, de l’OBP et des retraits au bâton inférieurs à la moyenne.

En bref, c’est un frappeur très compliqué et constant, très difficile à frapper et capable de frapper n’importe quelle partie du carreau à tout moment. Ce n’est pas pour rien que Scherzer le respecte, et ce fou s’y connaît peut-être en baseball, n’est-ce pas ?

