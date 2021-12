FreeRoss DAO distribue des jetons de gouvernance pour contrôler un trésor de 5,5 millions de dollars

Les contributeurs à FreeRoss DAO ont reçu des jetons GRATUITS ce matin alors que le collectif décide de la manière d’utiliser sa trésorerie pour faire avancer la réforme pénitentiaire et libérer Ross Ulbricht, fondateur de l’influent marché darknet Silk Road, aujourd’hui disparu.

Des jetons GRATUITS ont été distribués aux contributeurs en fonction de leurs dons initiaux au DAO. Les DAO, abréviation de Distributed Autonomous Organizations, sont des investissements en ligne sans leader ou des collectifs organisationnels formés pour atteindre un objectif commun. Dans ce cas, le collectif doit libérer Ulbricht de prison.

Les détenteurs de jetons peuvent désormais céder leur pouvoir de gouverner la trésorerie de FreeRoss DAO, qui est composée de 1 390 éthers d’une valeur de plus de 5,5 millions de dollars selon les données de CoinGecko.

Le « manifeste » sur le site officiel est clair sur les motivations du DAO. « Nous allons libérer Ross. Nous ferons avancer la réforme pénitentiaire. Nous partagerons le travail de Ross avec le monde et donnerons à chacun une occasion unique d’en posséder une partie », lit-on en partie.

FreeRoss DAO a été fondé ce mois-ci, mais a rapidement gagné en popularité dans les cercles cryptographiques. Le collectif a levé plus de 12,5 millions de dollars et a enchéri avec succès plus de 6,2 millions de dollars sur la collection de jetons non fongibles (NFT) d’Ulbricht plus tôt ce mois-ci. Les bénéfices vont directement à la campagne Free Ross qui aide les prisonniers à rencontrer leurs familles dans le cadre de son travail.

Je reçois juste des morceaux d’ici en prison, mais il semble qu’il y ait beaucoup de soutien pour ce que nous faisons avec ce NFT. Ma profonde et sincère gratitude va à toute la communauté. https://t.co/Sj0rVHEINH – Ross Ulbricht (@RealRossU) 1er décembre 2021

Les NFT sont des représentations basées sur la blockchain d’objets tangibles ou intangibles dont les œuvres d’art constituent un cas d’utilisation. Ils sont de plus en plus utilisés comme moyen de soutien et de dons, comme ce fut le cas de la NFT ‘Genesis Collection’ d’Ulbricht sur le marché NFT SuperRare.

Les jetons GRATUITS eux-mêmes n’ont aucune valeur monétaire et représentent une fraction de la Genesis Collection NFT.

La distribution de jeudi est conforme à ce que les organisateurs de FreeRoss DAO ont déclaré avant que les contributeurs ne soient acceptés : « Le DAO utilisera les fonds restants collectés pour libérer Ross et faire avancer la réforme pénitentiaire. »

Contexte, Route de la soie et FreeRoss

Silk Road a été l’un des premiers moyens d’utiliser le bitcoin comme monnaie. Depuis sa fondation en 2011, les revendeurs en ligne sur le marché ont vendu des munitions, de la drogue et d’autres services illégaux tout en étant payés en bitcoins.

Le site a fonctionné jusqu’en 2013, lorsque les autorités ont arrêté Ulbricht pour blanchiment d’argent et trafic de stupéfiants, entre autres. Ils ont également confisqué 69 000 bitcoins appartenant à Ulbricht – évalués à des milliards de dollars aujourd’hui.

Ulbricht est depuis resté en prison, communiquant périodiquement avec le monde extérieur via son compte Twitter (tous les tweets sont dictés par téléphone à un contrôleur de compte dans le monde extérieur).

Mais une partie de la communauté en ligne a tenté de mettre fin à l’incarcération d’Ulbricht. Une page d’assistance créée par sa famille existe depuis plus de neuf ans. Il fait appel de la double peine de prison à vie plus 40 ans infligée à Ulbricht pour des charges non violentes. Il appelle également à une meilleure réforme pour les prisonniers et à un système de justice pénale plus juste aux États-Unis, en plus de mettre fin aux «pratiques de condamnation excessives» et de respecter le droit des individus à la vie privée.

Jusqu’à présent, le mouvement n’a pas réussi à gagner du terrain ou à attirer beaucoup d’argent. Mais les natifs de la crypto, armés d’une richesse nouvellement acquise, d’une affinité pour la confidentialité et de mécanismes de crowdsourcing anonymes sous la forme d’un DAO, pourraient bien changer cela.