Freida Pinto accueille son premier bébé avec son mari Cory Tran

Avant d’accueillir leur enfant, le couple a largué une autre bombe sur Instagram le mois dernier : ils s’étaient officiellement mariés il y a un an. Les moins jeunes mariés se sont enfuis au Honda Center d’Anaheim, en Californie. en 2020, et la collection de photos capturant l’événement mettait en vedette Pinto et Tran partageant un baiser, prenant un verre et souriant tout en étant vêtus d’un costume formel mais décontracté et d’une robe à fleurs blanche.

« Oui, oui, c’est vrai. Il y a un an, j’ai épousé cet homme magnifique de mes rêves », a écrit Pinto. « Non, nous ne gardions pas le secret ou quoi que ce soit. Nous profitions simplement de la vie et partageions joyeusement la nouvelle avec tous ceux qui nous le demandaient. »

Elle a expliqué qu’elle et Tran croient en « équilibrer la spontanéité avec juste ce qu’il faut de planification » et qu’un jour, cela leur a semblé « si juste » qu’ils ont décidé de se mettre en couple.

« C’était si spécial et amusant et soyons honnêtes… cela reflétait parfaitement le temps dans notre monde! » Elle a ajouté. « Le Honda Center a un tout nouveau sens dans nos vies maintenant. »