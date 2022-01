freidora sin aceite Moulinex por solo 109€

El accesorio para la cocina del que hablamos tiene unas excelentes características que le hacen ser muy recomendable, como por ejemplo que la forma en la que cocina los alimentos es mediante el uso de air caliente… por lo que evita el uso de aceite y el correspondiente aumento de las grasas en los alimentos. Y, esto, no evita que el producto tenga una gran cantidad de opciones de uso, ya que aparte de freír es capaz de asar tu hornear, por lo que seguro que se convierte en una pieza muy important en tu cocina.

Con unas dimensionses de lo más reducidas, se quedan en sólo ‎32,6 x 32,6 x 39,4 centimètres, por lo que no te va a quitar mucho espacio en la encimera e, incluso, seguro que no tienes dificultad alguna a la hora de guardar este accesorio en un armario. Es important comentar que la limpieza de este producto de Moulinex es muy sencilla, ya que los elementos que se ensucian son desmontables y compatibles con el uso del lavavajillas… Por lo que no te suppondrá esfuerzo alguno tener todo perfectamente limpio.

Amazon tira el precio de esta Moulinex

Pocas veces vas a encontrar un ahorro del 21% por este modelo. El caso, es que ahora mismo sólo tienes que pagar 109,99 euros para tener en casa -sin pagar nada por el envío si tienes una cuenta Prime– la freidora sin aceite de la que estamos hablando. Sin duda alguna es una excelente posibilidad de compra para conseguir comer más sano sin renunciar a cenar una buenas patatas o pollo frito… Y, todo esto, con una gran sencillez de uso que hace a este producto perfecto para el uso tanto por parte de adultos como de adolescentses.

Opciones que ofrece esta freidora sin aceite

Avec une capacité de 4,2 litres (lo que se supone que vale para poder cocinar hasta seis raciones), se incluye la capacidad de cocinar con un rango de calor que va desde los 80 hasta los 200 grados, por lo que podrás realizar una gran cantidad de recetas -e, incluso , dar uso a productos congelados de forma directa-. Además, utiliza tecnología Pulsation aérienne, que asegura que todo lo que hay en su interior se conina por igual, por lo que no encontrarás algunas alitas de pollo bien hechas y otras no tanto.

Esta Moulinex Easy Fry Deluxe EZ401D disponible Ocho programmes para encontrar siempre el que necesitas (existen desde el que permite cocinar pescado hasta el que asa la comida), y tiene un temporisateur que es de gran utilidad -ya que permite conocer siempre cuándo termina el trabajo mediante un aviso sonoro-. Y, como no, en este momento se procede a un apagado automático para que todo quede siempre exactamente como quieres. Una gran oportunidad a un precio… ¡único!