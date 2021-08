Freiner la propriété – L’Express Financier

in

En Inde, les abonnements aux véhicules pourraient rester un canal de revenus de niche pour les constructeurs.

Alors que les services de location de voitures et d’abonnement existent en Inde depuis quelques années, la pandémie les a de nouveau mis sous les projecteurs. Maruti Suzuki et Tata Motors ont rejoint Hyundai et Mahindra & Mahindra en lançant leurs offres d’abonnement l’année dernière. Selon les estimations de l’industrie, 80% de toutes les voitures particulières achetées en Inde sont via des options de financement. L’abonnement automobile, quant à lui, offre un modèle de propriété léger sur le segment des consommateurs. « Le modèle d’abonnement répond au besoin de posséder un véhicule sans avoir un engagement financier élevé », déclare Som Kapoor, partenaire, secteur automobile, EY Inde.

Jusqu’à présent, le leasing automobile, qui s’apparente à l’abonnement automobile, était principalement limité à un usage commercial en Inde. Les Indiens pourraient-ils opter pour des abonnements plutôt que pour la propriété traditionnelle de véhicules à quatre roues basée sur le financement ?

La commodité plutôt que l’engagement

Maruti Suzuki a étendu son service d’abonnement à 19 villes au cours de la dernière année et a mis à disposition 10 modèles de voitures dans le cadre de cette offre. Shashank Srivastava, directeur exécutif (marketing et ventes), Maruti Suzuki India, affirme que la société reçoit environ 7 500 requêtes chaque mois. Le service d’abonnement de Tata Motors pour Nexon EV (introduit en août 2020) est disponible à Mumbai, Delhi, Pune, Hyderabad et Bengaluru.

Les constructeurs automobiles comme Maruti Suzuki sont en concurrence directe avec les services de location de voitures comme Revv et Zoomcar, tandis que d’autres se sont plutôt associés à eux. Hyundai, par exemple, s’est associé à Revv et a mis en place Santro, i20, Aura, Venue et Creta, entre autres modèles, pour le service d’abonnement. Un utilisateur peut opter pour une voiture neuve ou une voiture d’occasion.

On peut souscrire à la Tata Nexon EV pour Rs 28 999 par mois ou à une Hyundai Creta pour Rs 29 530 par mois, sans faire d’acompte. La durée minimale d’abonnement pour les voitures est de 12 mois.

L’abonnement à des voitures pour une courte durée permet aux consommateurs de réduire les coûts associés à la possession d’une voiture. « Le service d’abonnement s’adresse aux professionnels actifs qui déménagent souvent, à ceux qui veulent éviter les tracas de l’assurance, de l’entretien et de la revente, et aux jeunes professionnels qui peuvent avoir du mal à obtenir un prêt automobile », explique Srivastava.

Rahul Mishra, partenaire de Kearney, explique que la durée de possession d’une voiture diminuant au fil du temps – de 10 ans auparavant à quatre à cinq ans maintenant – la tendance des abonnements de véhicules pourrait devenir populaire, car elle permet aux utilisateurs d’expérimenter de nouveaux modèles et de les mettre à niveau plus tôt. .

Premiers jours

Bien qu’il y ait un intérêt pour ce nouveau modèle, les conversions sont faibles. Srivastava dit que seulement 1 à 2% des demandes se transforment en abonnements. La demande provient principalement des marchés métropolitains, selon les initiés de l’industrie. “Les hubs logiciels comme Gurugram, Bengaluru, Hyderabad et Pune, où les gens font la navette entre les pays et ont une main-d’œuvre jeune, forment une grande partie de notre public cible”, informe Srivastava.

En Inde, les abonnements aux véhicules pourraient rester un canal de revenus de niche pour les constructeurs. Pour le moment, l’abonnement est plus susceptible d’être un canal que les fabricants peuvent utiliser pour encourager les essais. « C’est un bon moyen pour les acheteurs de découvrir différents types de produits et de technologies (VE). Une fois qu’ils s’y seront habitués, il est probable qu’ils voudront passer à un mode de propriété », explique Ramesh Dorairajan, responsable de la gestion de réseau et du financement du commerce, unité commerciale des véhicules de tourisme, Tata Motors.

Les abonnements pourraient mieux fonctionner dans le segment des voitures haut de gamme, selon les analystes. « En ce qui concerne le marché de masse, une meilleure rentabilité et une meilleure proposition de valeur seront essentielles pour l’adoption du modèle d’abonnement », déclare Kapoor d’EY. Il pense qu’en Inde, la possession d’un véhicule par le financement sera le mode d’achat préféré des consommateurs qui ont l’intention d’utiliser le véhicule pendant plus de cinq ans, car la valeur de revente des véhicules est raisonnablement élevée.

