French Brun remporte l’Empordà Challenge

Le français Julien Brun a confirmé son statut de théoricien de prédilection dans le Défi Empordà. Il partageait la tête avec les Anglais Andrew Wilson depuis la fin du second tour et, à l’heure de vérité, dans les moments de plus grande pression, il a su imposer sa sérénité.

Il s’agit de sa deuxième victoire de l’année dans le Tournée du défi, après avoir remporté l’Open de Bretagne en juin dernier, et troisième au total, après avoir remporté son premier tournoi Challenge Tour en 2012, alors qu’il était encore amateur.

Excellente finale du tournoi Ange Hidalgo et Emilio Cuartero, qui s’est hissé à la 14e place avec un total de moins 12.

Après le deuxième tour du tournoi, Brun et Wilson se sont hissés en tête du classement avec moins 12 et sont apparus comme les candidats les plus qualifiés. Cela a également donné ce sentiment au début d’aujourd’hui.

Au final, après un dernier tour dans lequel il a dû jouer un peu prudemment, en essayant de minimiser les erreurs et en gardant un œil sur le rétroviseur, Brun a le mieux géré la situation. Et cela n’a pas été facile car le Suédois Jens Dantorp s’est emparé de la tête avec deux oiselets précoces.

À partir de là, et après avoir surmonté la déception d’un bogey à 4, il a réagi immédiatement avec des birdies à 5, 6 et 10. S’il s’agissait de jouer la journée stratégiquement, il n’aurait pas pu choisir un meilleur moment pour ces trois coups sûrs. .

Pour le reste, jouez avec les informations de ce que faisaient les autres et signez des paires. La menace du Suédois Jesper Svensson, avec qui il partageait moins 18 lors de la phase finale, s’est évanouie avec deux bogeys à 17 et 18 du Scandinave. Au 18e tee, en regardant Svensson entrer deux fois dans l’eau, Brun savait déjà qu’il gagnait avec une dernière paire.

Là, son jeu a été manuel : bon drive jusqu’au fairway, fer court jusqu’au fairway pour éviter l’eau, approche et deux putts. Au départ de l’Empordà Challenge, elle était 5ème du Challenge Tour Ranking et avec cette victoire, Brun se plaçait en 3ème position.

Magnifique réaction finale des Espagnols Ángel Hidalgo et Emilio Cuartero, qui ont signé des tours de 66 et 67 pour remonter à la 14e place avec un méritoire moins 12.

Les joueurs de l’Empordà Challenge auront une journée de repos et ce mardi débutera la compétition Costa Brava Challenge, qui se terminera vendredi et se jouera sur le même parcours, l’Empordà Golf.