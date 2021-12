Frénésie d’annonces ! Coinbase ajoute près de 100 actifs cryptographiques à échanger en 2021

À ce jour, Coinbase compte 139 actifs négociables. La bourse a ajouté 83 actifs à sa liste de négociation en 2021, soit près du double du montant des actifs qu’elle avait accumulés au cours des huit années écoulées depuis sa fondation.

Cette expansion rapide est-elle une simple saisie d’argent ? Certains de ces jetons et pièces sont-ils des titres moins connus ? Est-ce irresponsable ou trop ambitieux ? Que signifie cette expansion rapide des actifs par Coinbase ?

Un vol d’argent ?

J’ai l’impression que la réponse à la première question est un « Non » retentissant ! Coinbase gagne beaucoup d’argent grâce aux frais de négociation, mais étendre sa liste de jetons n’est pas une question d’argent. Coinbase a commencé avec un petit stand lors d’une conférence « en essayant simplement de faire quelque chose que les clients voulaient », en lançant des t-shirts et un portefeuille Bitcoin (BTC) hébergé. Maintenant, Coinbase est le deuxième plus grand échange crypto au monde.

C’est une histoire courante qu’un entrepreneur construit quelque chose, trouve du succès, vend et passe à autre chose, mais le fondateur et PDG de Coinbase, Bryan Armstrong, était en charge de ce petit stand il y a huit ans, et il est toujours chez Coinbase aujourd’hui. L’échange reste fidèle à ses valeurs fondamentales (et à celles d’Armstrong) : la liberté économique, les droits de propriété, un système d’échange mondial plus efficace et, à mon avis, simplement construire ce que les clients veulent.

En juin de cette année, Armstrong a publié une série de tweets indiquant le changement d’approche de Coinbase pour déterminer quels actifs sont répertoriés. Bref, Coinbase est passé d’une approche fondée sur le mérite basée sur des critères internes à une approche pragmatique basée sur les externalités. Cette nouvelle approche permet au marché de décider quels actifs ont la valeur la plus élevée, comme il se doit. Rappel : faites vos propres recherches, même s’il s’agit d’une liste Coinbase.

Valeurs?

Coinbase reconnaît et accepte son rôle de leader dans la conduite d’une nouvelle réglementation bénéfique pour la nouvelle économie. L’échange semble vraiment être conscient de son rôle de premier plan dans l’espace crypto et travaille dur sur la conformité. Par conséquent, il n’aurait pas de sens pour Coinbase de lister une bande d’actifs qui pourrait provoquer les régulateurs (aux États-Unis, les investisseurs « non accrédités » ne peuvent pas participer à l’investissement initial du projet).

Alors que la Securities and Exchange Commission traite les pièces stables comme des titres, le défilé de cotation de Coinbase s’est poursuivi presque chaque semaine. Il est fort probable que des actifs seront ajoutés aux paires de trading Coinbase que la SEC considérerait comme des titres. Cependant, les barrières qui existent actuellement au nom de la « protection des investisseurs » pourraient enfin disparaître. L’activité de cotation agressive de Coinbase est conforme à la liberté économique, aux droits de propriété solides et aux valeurs fondamentales qu’elle soutient, et peut même laisser entendre qu’une politique non divulguée est en cours de discussion en privé.

Comme Melissa Strait, le responsable de la conformité de Coinbase l’a noté :

« Nous avons toujours pensé que pour que les crypto-monnaies acquièrent la légitimité nécessaire à leur adoption par le grand public, la conformité ne peut pas être une réflexion après coup, elle doit être fondamentale dans notre façon de fonctionner. »

Il a également ajouté : « Nous croyons fermement que pour que la crypto-monnaie soit largement acceptée, nous devons avoir une relation constructive avec les régulateurs et les agences qui ont été chargés de superviser l’écosystème de la crypto. »

Presque tous les actifs répertoriés cette année sont des jetons ERC-20 sur le réseau Ethereum. Parce que? Car ils seraient considérés comme « suffisamment décentralisés ». Cette phrase est extraite d’un discours que William Hinman (ancien directeur de la Division of Corporate Finance de la SEC) a prononcé en juin 2018. Tant qu’un actif est aussi décentralisé qu’Etherum le jour de ce discours, il est officieusement et provisoirement ignoré. une sécurité. Merci Hinman !

Irresponsable ou trop ambitieux ?

S’il y a une chose que j’ai observée lors de mes recherches sur ce sujet, c’est que Coinbase est très organisé et basé sur des processus. Je suppose que cela devrait être évident, compte tenu de son succès. L’équipe Coinbase est consciente des circonstances juridiques dans lesquelles la bourse opère et a créé des systèmes de prise de décision conçus pour suivre le rythme de cette industrie en évolution rapide. Armstrong lui-même a déclaré qu’il souhaitait ajouter un milliard de clients. C’est ambitieux ! Trop, cependant ? Pas si vous croyez en un système financier libre et ouvert échappant au contrôle de tout acteur central.

Coinbase prétend être « agnostique » sur la liste des jetons. À savoir, Coinbase ne porte aucun jugement sur les projets qu’il répertorie, mais récompense les constructeurs qui cochent toutes les cases de ses critères de référencement. Il est intéressant de voir le mélange de projets qui sont intégrés à la plate-forme Coinbase. Après tout, une liste Coinbase, c’est comme frapper la cour des grands.

Maintenant que?

Coinbase a répertorié 16 projets DeFi en 2021. Sans surprise, la finance décentralisée occupe la première place. Les projets de la première couche sont arrivés en deuxième position avec 12, encore une fois pas vraiment une surprise car ils veulent tous être le prochain Ethereum. À la troisième place se trouvaient huit jetons d’échange décentralisés, tandis qu’à la quatrième place se trouvaient les pièces stables et les jeux NFT, chacun avec sept projets. À la cinquième place se trouvaient les projets Layer Two Ethereum.

Coinbase a vraiment frappé le gaz cette année. Cela peut signifier un certain nombre de choses selon à qui vous demandez. Pour moi, c’est un signe très optimiste pour l’industrie en général. Coinbase donne à ses clients ce qu’ils veulent : plus d’options et plus d’opportunités pour trouver ce joyau sous-évalué. Il appartient à chacun de faire preuve de diligence raisonnable. Ce que certains appelleraient la plate-forme la plus « conviviale » donne désormais accès à une quantité décente d’actifs. Avoir la liberté de choix est une responsabilité; choisissez judicieusement, ou la SEC peut ressentir le besoin de choisir pour vous.

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations d’investissement. Chaque mouvement de commerce et d’investissement comporte des risques, et les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant de prendre une décision.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont ceux de l’auteur seul et ne reflètent pas nécessairement ou ne représentent pas les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Stephen J. Mesa est l' »ambassadeur » non officiel de Cointelegraph Markets Pro. Il est directeur des ventes de pelouses commerciales et de loisirs chez John Deere Equipment, avec 16 ans d’expérience en tant qu’analyste du marché immobilier et 10 ans dans la conception et l’installation de systèmes audio et d’alarme de voiture personnalisés.