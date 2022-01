Frénésie royale alors que les enfants illégitimes d’Albert posent pour la première fois avec les jumeaux de Charlene | Royale | Des nouvelles

Le prince Albert de Monaco discute de sa mère en 2012

Une photographie montrant les jumeaux de sept ans d’Albert et de la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella posant avec leurs demi-frères et sœurs, a été révélée sur les réseaux sociaux le soir du Nouvel An. Jazmin Grimaldi, fille du prince Albert de Monaco, 63 ans, a partagé le joli cliché dans une vidéo récapitulative de 2021 sur Instagram, ainsi que ses vœux pour la nouvelle année.

On pense que c’est la première fois que les quatre enfants d’Albert sont photographiés ensemble.

Jazmin, 29 ans, est la fille illégitime du prince avec Tamara Rotolo, 60 ans.

Sur la photo, Jazmin est photographié avec son demi-frère Alexandre Grimaldi-Coste, 18 ans, le fils d’Albert avec l’hôtesse de l’air Nicole Coste, et ils posent aux côtés des jumeaux d’Albert et de Charlene.

Le cliché montre le groupe assis dehors sur un banc, mais l’endroit où se trouve la photo n’est pas précisé.

Jazmin, basée en Californie, dont la mère a rencontré Albert sur la Côte d’Azur, porte un jean et un crop top, avec ses cheveux en nattes sur la photo.

Elle a un bras autour de son demi-frère Alexandre, qui porte un short de basket et un tee-shirt, et l’autre autour de la jeune Gabriella.

La fillette de sept ans arbore un jean gris et un manteau matelassé rose, les mains jointes sur ses genoux.

De l’autre côté se trouve son frère jumeau, Jacques, qui regarde hors caméra tout en passant un bras autour de sa sœur.

Jazmin, une chanteuse d’opéra de formation, a rencontré son père pour la première fois à l’âge de 11 ans et, lorsqu’elle a commenté l’expérience en 2015, elle a qualifié leur lien de « génial ».

À l’époque, elle a déclaré: «Je voulais ce moment pour me connecter avec mon père, apprendre à le connaître et qu’il apprenne à me connaître.

« N’ayant pas eu ce chiffre autour, j’ai raté ça. C’est merveilleux que cela se soit produit à ce moment-là, et nous entretenons une excellente relation depuis. »

Elle entretient également une relation particulièrement étroite avec son demi-frère Alexandre et a célébré son 18e anniversaire dans une douce publication Instagram, sous-titrée «C’est une célébration. Joyeux anniversaire mon petit frère Alexandre!”

L’image survient alors que la princesse Charlene, 43 ans, continue de recevoir un traitement dans un établissement européen non divulgué pour « épuisement émotionnel et physique ».

Son mari a révélé qu’elle avait été admise dans un « centre de traitement » après qu’il soit devenu « évident qu’elle ne se sentait pas bien » quelques heures après son retour à Monaco en octobre.

La royale monégasque avait passé 10 mois loin de sa famille, car elle se remettait d’une grave infection des oreilles, du nez et de la gorge (ORL) dans son Afrique du Sud natale.

En raison de sa mauvaise santé, Charlene est partie sans voir ses deux enfants et son mari.

En raison de sa mauvaise santé, Charlene a raté le septième anniversaire de ses jumeaux et ses 10 ans avec Albert.

La journée spéciale des jumeaux a été marquée par la princesse sur son compte de réseau social, où elle a partagé trois photos montrant les jumeaux en pyjama assorti tout en posant dans une pièce pleine de ballons colorés et de décorations.

En novembre, Jacques et Gabriella ont partagé à quel point leur mère leur avait manqué lors des célébrations de la Fête nationale de Monaco.

Les jumeaux ont rejoint leur père sur le balcon du Palais de Monaco et ont saisi des pancartes indiquant «Tu nous manques maman» lors des célébrations de la principauté.

