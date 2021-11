Frénésie scientifique pour découvrir le mystère de la conscience

18/11/2021 à 08:00 CET

La communauté scientifique et la société sont entrées dans une spirale d’investigations et d’expériences sur la conscience qui a multiplié les hypothèses et les théories sur l’un des grands mystères non résolus de l’humanité.

Deux événements emblématiques de cette spirale sont représentés, d’une part, par l’apparition d’un nouveau livre (Sentir et savoir) du célèbre neuroscientifique d’origine portugaise Antonio Damasio, et, d’autre part, l’intérêt croissant que exploration de rêve lucide.

Les deux épisodes représentent de nouvelles approches de l’étude de la conscience, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du cadre expérimental d’un laboratoire scientifique.

Pour la science, la façon dont la conscience peut émerger d’un morceau de matière organique, comme des neurones dans un cerveau, reste une énigme, quelque chose qui a impliqué à la fois des physiciens et des philosophes ainsi que des neuroscientifiques, dans des réflexions et des propositions profondes, qui depuis des décennies, ils n’ont pas arrivé à une conclusion définitive.

Corps et cerveau

Corps et cerveau

Pour Damasio, comme l'explique le New York Times, l'activité mentale consiste en un flux d' »images » qui cartographient différents aspects du monde qui nous entoure. Mais ces images, par elles-mêmes, ne sont pas conscientes.

Ces images doivent être liées dans le cerveau aux émotions pour que la pensée consciente émerge, résultat d’une « diaphonie intime entre les structures corporelles et le système nerveux », selon Damasio.

Le travail de Damasio s’inscrit dans la vague de propositions et d’enquêtes qui s’inscrivent dans cette spirale soudaine d’intérêt pour la conscience, dont les derniers épisodes sont reflétés dans un article publié par le magazine économique Forbes, une indication claire de l’intérêt croissant pour ce sujet dans le monde des affaires.

Le journal fait référence à un autre livre, précédant immédiatement celui de Damasio, Metaphysical Emergence, publié par les Oxford University Presss et écrit par Jessica M. Wilson, professeur de philosophie à l’Université de Toronto Scarborough au Canada.

Urgence fondamentale

Urgence fondamentale

En résumé, Wilson suggère que la conscience serait le résultat d'une interaction fondamentale « forte » qui apparaît à un certain niveau de complexité dans le système biologique.

Pour tester scientifiquement sa théorie, dit Wilson, la première étape serait d’entreprendre des recherches basées sur des interactions physiques fondamentales capables d’établir l’énergie générale d’un système complexe, tel que le cerveau d’une pieuvre.

La prochaine étape serait de déterminer si une variation de la conservation de l’énergie se produit dans ce système biologique complexe. Si cela se produit, ce serait une violation de la première loi de la thermodynamique, selon laquelle l’énergie totale de l’univers reste toujours constante.

Lorsque les physiciens ont observé pour la première fois quelque chose qui semblait enfreindre cette loi, ils ont proposé une nouvelle particule appelée neutrino (Wolfgang Pauli, 1930) et une nouvelle force appelée « force faible » ou « interaction faible ». C’était une nouvelle force fondamentale et irréductible, explique Forbes, bien que certaines expériences aient montré que l’énergie apparaît ou disparaît dans un système, sans explication connue.

Wilson suppose que quelque chose de similaire pourrait se produire, par exemple, dans le cerveau d’une pieuvre. Si c’était le cas, il pourrait s’agir d’un phénomène d’urgence (explosion de conscience), équivalent au processus qui a provoqué en physique, il y a 90 ans, la naissance de l’interaction nucléaire faible.

Difficile problème de conscience

Difficile problème de conscience

La proposition de Wilson, comme dans le cas de Damasio, ne représente qu'une hypothèse de plus, bien qu'originale, pour expliquer ce qui est considéré le « problème difficile » de la conscience : comment elle émerge réellement dans les systèmes vivants.

Sa proposition n’est pas sans controverse, mais elle contraste avec le fait avéré que les organismes sans neurones sont capables d’activités cognitives simples, telles que la mémoire ou l’apprentissage. D’une manière ou d’une autre, vous pouvez penser sans avoir de cerveau.

Cette découverte remet en question le fait que la conscience est exclusive à l’activité cérébrale et soulève la nécessité de chercher d’autres explications à son émergence dans la nature.

Dans ce sens, on spécule également que la conscience est associée à l’effondrement de la fonction d’onde de la physique quantique, qui sort une protoparticule des limbes et la transforme en quelque chose de vérifié.

L’effondrement quantique

L'effondrement quantique

La conscience suivrait un chemin similaire, selon cette hypothèse, et pour le vérifier, des expériences sur l'effondrement quantique sont en cours de développement dans divers laboratoires qui, bien qu'ils aient d'autres objectifs, pourraient fournir des informations sur cette possibilité, explique Forbes.

Ces hypothèses peuvent trouver une réponse, aussi bien dans les états de perte de conscience que produit l’anesthésie clinique, qu’à travers les rêves lucides, deux anciens champs d’exploration de la conscience qui reprennent de l’intérêt pour cette spirale.

The Guardian révèle quelque chose de nouveau à cet égard : que la recherche sur le rêve lucide se développe spontanément dans la société, essentiellement comme une forme de formation et de plaisir, voire de partage d’expériences à travers les communautés Internet.

Cette nouveauté offre des expériences significatives qui ne dépassent pas l’intérêt des scientifiques, qui étudient ce sujet depuis longtemps. capacité humaine à avoir conscience de rêver.

Entraînement de rêve

Entraînement de rêve

La société suit également de près ce qui se passe dans les laboratoires intéressés par le rêve lucide, surtout après avoir découvert que le galantamine, un alcaloïde nootropique vendu comme complément alimentaire aux États-Unis, induit des rêves conscients, tout en étant utile pour traiter la maladie d'Alzheimer.

Bien que se tourner vers cet alcaloïde soit imprudent pour l’expérience séculaire du rêve lucide, un groupe restreint mais croissant de scientifiques espère en savoir plus sur le fonctionnement des rêves conscients, comment ils sont déclenchés et si une personne peut apprendre à le pratiquer régulièrement.

Former les gens à pratiquer des rêves lucides augmente la possibilité de les explorer scientifiquement : observer les processus cognitifs qui se produisent dans l’esprit au fur et à mesure qu’ils sont mesurés, ainsi que leurs relations avec le cerveau et l’activité physiologique, peut peut-être enfin découvrir comment la conscience surgit ou émerge, souligne Revue de la technologie du MIT.

