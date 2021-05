Frenkie de Jong admet que la saison de Barcelone n’a pas été assez bonne

Frenkie de Jong a parlé de la saison 2020-21 de Barcelone et a fait part de ses réflexions sur ce qui a été une campagne mouvementée pour les géants catalans.

L’équipe de Ronald Koeman a connu un mauvais départ mais a récupéré et a remporté la Copa del Rey et s’est retrouvée dans la lutte pour le titre.

Cependant, une mauvaise fin de campagne a vu disparaître les doubles rêves de l’équipe, et De Jong dit que ce n’était tout simplement pas assez bon.

«Je peux difficilement mettre une note, mais je ne me donne pas plus d’un demi-point de plus que la saison dernière. Aussi parce que je pense qu’en tant qu’équipe, malgré une reprise, nous n’avons finalement pas bien performé. Vous voulez devenir champion à Barcelone. On a gagné la coupe, c’est bien, mais au final ce n’est pas assez. Je m’en veux aussi. »