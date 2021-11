Frenkie de Jong : Barcelone manquait de personnalité face au Celta Vigo

Le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong a déclaré que les géants catalans manquaient de personnalité et avaient « oublié de jouer » contre le Celta Vigo samedi.

Les visiteurs avaient pris une avance de 3-0 à la pause, mais ont vu le Celta effectuer un retour en seconde période pour arracher un point lors d’un match nul 3-3.

C’est un autre résultat difficile pour Barcelone, mais De Jong dit que son équipe doit faire mieux.

« Je pense qu’en deuxième mi-temps, nous avons oublié de jouer, nous étions coincés », a-t-il déclaré.

« C’était un manque de personnalité. Nous devons changer en tant que joueurs car nous devons nous offrir plus quand il y a la pression de l’adversaire. C’est ça.

« Ce match était très important pour grimper plus haut dans le classement et [to fail to win it] est un coup très dur pour nous. On peut encore se battre [for La Liga] parce que nous avons beaucoup de qualité. Il y a eu beaucoup de points perdus et ce sera très difficile, mais nous devons continuer.

Origine | Marca