Frenkie De Jong, centenaire en tant que joueur du Barça

10/01/2021 à 8h15 CEST

Le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie De Jong a atteint ses 100 premiers matchs en tant que joueur du Barça lors de la douloureuse défaite à Lisbonne contre Benfica, correspondant à la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Signé à l’été 2019, il totalise neuf buts et 15 passes décisives et est l’un des joueurs les plus importants du noyau..

Le Néerlandais, contraint d’occuper le poste de défenseur central après le changement de Gerard Piqué après une demi-heure de jeu, Il a 24 ans et l’un des meilleurs milieux de terrain du football européen : sa valeur marchande s’élève à 90 millions d’euros. Avec jusqu’à trois entraîneurs différents, l’ancien Ajax Il a disputé 18 matches de Ligue des champions, 71 en Liga, huit en Copa del Rey et trois en Supercoupe d’Espagne..

L’ancien joueur de Willem II fait déjà partie des 10 Néerlandais qui ont le plus porté l’élastique du Barça. Après avoir battu Marc Overmans (97) contre Grenade, Frenkie De Jong est en neuvième position derrière Philipp Cocu (205), Ronald Koeman (192), Patrick Kluivert (182), Michael Reiziger (173), Frank de Boer (144), Johannes Neeskens (140), Johan Cruyff (139) et van Bronckhorst (105).

Le coup de main de Ronald Koeman

De Jong a connu une première saison difficile au Camp Nou. Il a atterri comme l’un des plus grands talents du football européen, mais avec Ernesto Valverde et Quique Setién, il a trouvé sa place au centre du terrain. Ce n’est qu’à l’arrivée de Ronald Koeman, qui a repris les rênes après la catastrophe du 2-8, qu’il a explosé : En toute liberté avec Sergio Busquets, il s’est libéré et a fait ressortir tout son potentiel.

La saison dernière a été essentielle dans le système du Néerlandais : Il a joué 37 des 38 jours de Liga et n’a raté qu’un match de Ligue des champions et un autre de Copa del Rey.. C’est précisément dans cette compétition qu’il a remporté son premier titre en tant que joueur du Barça, après avoir battu l’Athletic Club en finale et signe ce qui a été pratiquement son meilleur match en tant que joueur du Barça : il a marqué et distribué deux passes décisives.