Frenkie de Jong : Je pense toujours que je peux faire des pas en avant à Barcelone

Frenkie de Jong a parlé de son séjour à Barcelone et a de nouveau insisté sur le fait qu’il pouvait encore améliorer ses performances au Camp Nou.

Le Néerlandais a toujours été assez honnête sur sa forme depuis sa signature pour les géants catalans et admet que sa deuxième saison a été bien meilleure que la première.

« Ma première année au Barça s’est bien passée, j’ai joué beaucoup de minutes, mais à mon avis, je n’étais qu’un joueur ordinaire. Cette année, j’ai pu mieux me montrer et mieux jouer dans de nombreux matchs, même si je pense toujours que je peux faire des pas en avant et continuer à grandir. J’espère que nous verrons encore un meilleur De Jong », a-t-il déclaré.

De Jong était un joueur crucial pour Barcelone, jouant dans tous les matches de Liga sauf un en 2020-21, que ce soit au milieu de terrain ou en tant que défenseur central.

Le joueur de 24 ans dit qu’il ne se soucie pas de l’endroit où il joue tant qu’il est sur le terrain.

« Cela ne me dérange pas où l'entraîneur me met. Je préfère le milieu de terrain mais si je dois jouer à l'arrière, je le fais. Tout est une question de confiance en fin de compte. Je remarque cette confiance de la part de mes entraîneurs, de mes coéquipiers, des médias… c'est une sensation agréable, donc ça ne me dérange pas où je joue, là où l'équipe a besoin de moi.

Le milieu de terrain de Barcelone est à l’Euro et a brillé lors de la première victoire des Pays-Bas contre l’Ukraine. Les Oranje ont remporté un match passionnant 3-2 avec De Jong terminant le match avec plus de passes, de dribbles, de touches et de coups francs gagnés que quiconque sur le terrain.