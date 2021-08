Frenkie De Jong : « Je vois une équipe forte capable de se battre pour tout »

Frenkie De Jong est un optimiste. Le milieu de terrain de Barcelone se prépare à entamer sa troisième saison sous un maillot Blaugrana et n’a pas encore connu de victoire en Liga ou d’aller loin en Ligue des champions, mais il est convaincu que les chances sont bonnes cette année.

De Jong sera un élément crucial de tout ce que le Barça accomplira cette saison, mais il a besoin d’une équipe solide autour de lui, et il semble enthousiasmé par l’état d’esprit de l’équipe après ses débuts en pré-saison contre Stuttgart ce week-end.

Ce sera également la deuxième saison sous Ronald Koeman. Que ce soit une bonne chose ou non est clairement à débattre, mais De Jong pense qu’une deuxième année sous le même système sera bénéfique pour l’équipe. Frenkie pense que cette équipe du Barça est assez bonne pour concourir et que les fans devraient être optimistes quant à leurs chances en 2021-22.

« Nous nous sommes améliorés cette saison par rapport à la campagne précédente. Nous grandissons en équipe. L’ambiance est très bonne et il y a beaucoup de qualité. Les jeunes qui arrivent sont très forts et ont beaucoup de talent. Je vois une équipe forte capable de se battre pour tout.

« On dit toujours que les choses s’améliorent au cours de la deuxième année d’un entraîneur. En deuxième année, on se connaît tous mieux et l’adaptation est plus rapide. Nous sommes clairs que nous allons avoir des opportunités de nous battre et de remporter des trophées importants. Nous sommes désespérés de nous battre pour tout.

Source : Diario Sport