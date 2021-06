Frenkie de Jong : “La France est la favorite”

in

07/06/2021 à 10h57 CEST

.

Le joueur du FC Barcelone Frenkie de Jong, qui est au Portugal concentré avec l’équipe néerlandaise pour préparer le Championnat d’Europe, a déclaré aujourd’hui que la France est le principal candidat pour remporter le tournoi.

« La France est la favorite en raison de sa sélection de joueurs et elle est l’actuel champion du monde & rdquor ;, a commenté le milieu de terrain à la télévision néerlandaise NOS.

Les Pays-Bas renouent avec une belle compétition après ne pas se qualifier pour l’Euro 2016 et la Coupe du monde 2018. « Nous ne sommes pas le grand favori, mais un de ces pays qui a une chance si tout se passe bien », a indiqué le joueur.

Les “A Clockwork Orange” débuteront le championnat d’Europe contre l’Ukraine le 13 juin, mais avant cela, dans le cadre de la préparation, ils se retrouveront en amical contre l’Ecosse (2 juin) et la Géorgie (6 juin).

« Nous avons un bon groupe avec de la qualité, nous sommes une équipe solide et nous avons encore assez de temps pour nous préparer, a-t-il déclaré. De Jong, pour laquelle la précédente concentration au Portugal sert à « passer toute la journée ensemble, s’entraîner, regarder de nombreuses vidéos et se parler & rdquor ;.

Le footballeur de 24 ans souligne qu’il commence par son pays et dit qu’il ne souffre pas de fatigue malgré avoir joué 51 matchs pour Barcelone cette saison.

« Je me sens bien, frais. J’essaie juste de prendre le meilleur soin possible de mon corps et j’ai beaucoup de bonnes personnes autour de moi », a-t-il déclaré.

Concernant la fin de saison avec le culé club, il a avoué se sentir « déçu » & rdquor; pour ne pas avoir conquis la Liga. « On aurait dû gagner le match contre Grenade (1-2), dans ce cas on aurait été en tête pour la première fois », a-t-il rappelé.