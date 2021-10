Frenkie de Jong souffre d’une blessure aux ischio-jambiers lors de la défaite d’El Clasico

Barcelone a annoncé que le milieu de terrain Frenkie de Jong avait subi une tension aux ischio-jambiers lors de sa défaite à El Clasico contre le Real Madrid.

Le joueur de 24 ans a été remplacé à la 77e minute pendant le match en raison de la blessure. Le club catalan a confirmé qu’il n’y avait pas de date de retour prévue pour l’international néerlandais.

Frenkie de Jong souffre d’une blessure aux ischio-jambiers

Déclaration du club

Une brève déclaration de Barcelone disait: «Le joueur de l’équipe première Frenkie de Jong a une tension aux ischio-jambiers à la cuisse droite. Le milieu de terrain n’est pas disponible pour la sélection et sa récupération dictera son retour.

La charge de travail de De Jong

Frenkie de Jong appartient à la catégorie des interprètes d’élite qui ont été surmenés au cours des trois dernières saisons.

Le rapport annuel sur la charge de travail de la FIFPro a révélé que plus de 60% de ses minutes étaient dans la « zone critique » (jouer une quantité suffisante sur une courte période) au cours de sa dernière année à l’Ajax. Alors qu’il a chuté il y a deux saisons, en raison de la pandémie de coronavirus, plus de 80% des minutes de de Jong étaient dans la « zone critique » en 2020/21 – le plus élevé de tous les joueurs échantillonnés.

En termes plus simples, le Néerlandais a accumulé le plus de minutes avant les Championnats d’Europe avec 5534 minutes. 348 minutes supplémentaires ont été ajoutées au cours du tournoi d’été.

De Jong s’est blessé au mollet en pré-saison, mais il a pu se remettre de ce revers rapidement et efficacement. Maintenant, il est probable qu’il soit confronté à une période d’inactivité en raison du temps qu’il a passé sur le terrain sans repos ni récupération suffisants.

Une journée difficile pour Barcelone

Il ne fait aucun doute que le diagnostic de blessure de Frenkie de Jong frotte le sel dans les blessures de Barcelone. La défaite 2-1 à domicile contre leurs féroces rivaux était un assez mauvais résultat sans que leur milieu de terrain clé ne soit maintenant absent pour un nombre inconnu de matchs.

Le Néerlandais a disputé 11 matches cette saison, commençant dans tous les cas, et fourni deux passes décisives. Il est fondamental pour l’équipe et son fonctionnement.

Mais surtout, ce sont des nouvelles que Ronald Koeman, qui a été abusé de manière inacceptable après la défaite, n’aurait pas souhaité. La pression sur lui monte au fur et à mesure que chaque match passe.

Il est presque inévitable que Koeman aurait déjà été limogé si Barcelone pouvait se permettre de dédommager le compatriote de de Jong. Cependant, il y a peu d’idée si ce jour arrive bientôt.

La blessure de de Jong causera encore plus de problèmes. Koeman espère qu’il pourra trouver un remède temporaire à son absence.

