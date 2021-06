FREO Neobank for Millennials : compte d’épargne numérique, ligne de crédit ultra-flexible, cartes de crédit et EMI, BNPL – le tout au même endroit

Les néobanques peuvent offrir un large éventail de produits financiers plus simples, plus rapides et plus attrayants, en tirant parti des technologies de pointe.

FREO, une néobanque axée sur le crédit conçue pour répondre aux besoins bancaires des millennials en Inde et en Asie du Sud-Est, s’est associée à des banques pour apporter de nouvelles solutions à ses clients. Grâce à cette néobanque axée sur le crédit, les consommateurs auront accès à des produits financiers tels qu’une ligne de crédit, des cartes de crédit, des cartes EMI, des dépôts et des épargnes, l’achat immédiat et le paiement plus tard et d’autres services publics financiers, pour les aider à établir leurs profils de crédit empruntez de manière flexible, économisez facilement et dépensez intelligemment.

La société mère de FREO a commencé ses opérations en Inde avec le lancement de MoneyTap fin 2016. La société affirme que son objectif est de rendre le crédit flexible, pratique et abordable, le tout grâce à un produit intuitif et créateur de catégories.

La société néobancaire prétend offrir de la valeur aux clients en tant que point d’accès unique à une variété de produits financiers tout au long de leur vie. Début 2021, FREO est entré dans l’espace BNPL en lançant un produit innovant qui permet des achats en magasin et des transactions en ligne basés sur un code QR. Avec cette néo-plateforme bancaire FREO, on peut facilement renforcer sa santé financière, obtenir du crédit, économiser et dépenser de manière plus intelligente.

Kunal Varma, cofondateur de FREO, déclare : « En Inde et en MER, il y a plus d’un milliard de natifs numériques et la façon dont certains d’entre eux ont accédé aux services financiers dans le passé ne sera pas la même que celle des produits du futur. construit.”

Les experts disent que la pandémie de COVID-19 a bouleversé de nombreux aspects du monde de plusieurs manières et que la banque n’a pas fait exception. Avec une demande croissante de solutions numériques pratiques et intuitives et des services bancaires hors ligne de plus en plus encombrés et encombrants, les néobanques ont émergé et se sont développées de manière exponentielle à travers le monde. L’avantage des Neobanks réside dans leur offre de solutions financières dans un cadre entièrement numérique à l’aide d’applications mobiles, garantissant une expérience bancaire fluide et transparente pour les utilisateurs. Les néobanques peuvent offrir un large éventail de produits financiers plus faciles, plus rapides et plus attrayants, en tirant parti des technologies de pointe.

Renaud Laplanche, entrepreneur en série et PDG de Silicon Valley Unicorns, conseiller de FREO, déclare : « Globalement, il existe trois types de néobanques : les paiements, les expériences et les crédits. La première catégorie accélère les paiements, la seconde simplifie les opérations bancaires et ces deux catégories existent déjà dans l’écosystème des startups indiennes. Le moment est venu et le marché indien est prêt pour l’introduction de la néobanque axée sur le crédit afin de rendre le crédit plus accessible, comme cela a été prouvé sur des marchés comme les États-Unis, l’Europe et le Brésil.

La recherche montre que les marchés émergents comme l’Inde et l’Asie du Sud-Est regorgent de potentiel grâce aux milliards de jeunes utilisateurs de smartphones sous-bancarisés qui recherchent un partenaire bancaire qui comprend leurs besoins et leur fournit des produits financiers pertinents. Ces néo-plateformes bancaires proposent d’exploiter cela et de favoriser l’inclusion et l’accessibilité financières.

