Frère et sœur gagnent 3 millions de dollars sur OnlyFans et remboursent l’hypothèque des parents

Les frères et sœurs Daisy Drew et Sean Austin ont rencontré un énorme succès en créant du contenu explicite sur OnlyFans (Photo: Jam Press)

Lorsque Daisy Drew a vu combien son frère, Sean Austin, gagnait sur OnlyFans, elle a su qu’elle voulait s’impliquer.

Sean, qui est gay, a lancé son compte en décembre 2019 et a rapidement rencontré un énorme succès.

Au moment où il commençait à gagner de l’argent, Daisy, 24 ans, voyageait en Nouvelle-Zélande et était à court d’argent.

Inspirée par la popularité de son frère de 29 ans sur OnlyFans, elle a également décidé d’essayer la plate-forme.

Maintenant, le duo – qui n’apparaît jamais dans le contenu ensemble – s’entraide pour filmer des vidéos de contenu sexuel et gagne 3 millions de dollars (2,19 millions de livres sterling) par an.

Et oui, ils ont la bénédiction de leurs parents – à tel point que le couple soutient maintenant financièrement leur mère et leur père et les encourage à abandonner leurs 9 à 5 emplois.

Daisy et Sean ont également réussi à rembourser l’hypothèque de leurs parents, entièrement grâce à leurs revenus OnlyFans.

« Mon père est vraiment fier de moi, il me soutient dans ce que je fais », a déclaré Daisy.

« C’est un homme typique de Glasgow, il aime le football et c’est un homme, donc on pourrait supposer qu’il aurait honte, mais c’était une autre histoire quand je lui ai dit.

«L’essentiel est que mon frère et moi soyons en sécurité et heureux, et c’est tout ce dont nos parents se soucient – ​​et tous les parents devraient se soucier de cela.

Daisy, 24 ans, s’est impliquée après avoir vu combien d’argent son frère gagnait (Photo : Jam Press/@daisyy.drew)

« Je comprends que ce n’est pas un travail normal, mais je suis exactement la même personne que j’ai toujours été lorsque je pose mon téléphone. »

Sean a ajouté: « Quand j’ai décidé de lancer OnlyFans, le succès que j’ai eu était absolument incroyable et écrasant, je me sentais tellement chanceux mais en même temps, j’ai l’impression que beaucoup de gens ne comprennent pas.

«Quand Daisy a commencé sa page OnlyFans et a connu du succès, j’étais tellement reconnaissante d’avoir non seulement quelqu’un avec qui partager ce voyage, mais c’était aussi ma sœur.

« C’était tellement génial que nous puissions tous les deux nous occuper pleinement de notre famille, et cela nous a vraiment tous rapprochés. »

Les frères et sœurs ont beaucoup de fans communs qui disent qu’ils « ne savent pas qui ils aiment le plus », et reçoivent souvent des demandes pour filmer ensemble.

« Il est très courant que je reçoive des demandes de contenu personnalisé et une extrême était quelqu’un qui me demandait spécifiquement de filmer une vidéo explicite avec mon frère – même s’il est gay – en échange de 1 000 $ », a déclaré Daisy.

« Évidemment, il n’y avait aucun moyen que je fasse ça.

Le duo n’apparaît jamais dans un contenu explicite ensemble, mais s’entraident pour filmer (Photo : Jam Press/@daisyy.drew)

«La première fois que j’ai fait un livestream, j’ai dit aux gens que mon frère avait également une page OnlyFans et, à l’époque, je n’avais pas réalisé l’ironie de nous deux.

« J’ai des fans bisexuels qui voulaient connaître le nom de son compte.

« Quelqu’un m’a envoyé un message disant que je ressemblais à Sean avant même d’avoir mentionné qu’il était mon frère. »

Bien que le couple ne fasse jamais de contenu ensemble, ils s’entraident lorsqu’il s’agit de filmer et de prendre des photos – et il n’y a pas d’embarras lorsqu’ils posent pour l’appareil photo.

Daisy a déclaré: « Quand vous êtes dans l’industrie depuis assez longtemps, plus rien n’est embarrassant.

«C’est plus facile parce que Sean est gay, donc ce n’est pas gênant d’être en sous-vêtements ou de montrer mes seins, je ne me sens pas du tout mal à l’aise.

«Il est tellement perfectionniste et tellement honnête avec moi – parfois je lui montre du contenu et il dira si ce n’est pas bon.

« Il me garde les pieds sur terre et me dit la vérité, et je lui fais plus confiance que la plupart des gens, il est donc le meilleur pour se contenter. »

Daisy renvoie même les fans masculins aux prises avec leur sexualité vers la page de son frère.

Leurs parents sont super fiers – d’autant plus que le couple a maintenant remboursé l’hypothèque (Photo : Jam Press/@daisyy.drew)

Elle a déclaré: «J’ai eu des fans qui sont dans le placard qui se sont confiés à moi et je les renvoie donc à Sean.

«J’ai vu mon frère grandir adolescent aux prises avec sa sexualité et maintenant il est si fier d’être gay.

« Je ne l’ai jamais vu aussi heureux et maintenant il peut faire la même chose pour les autres gars, les mettant en confiance et les aidant à s’accepter. »

Ce lien explique en partie pourquoi les frères et sœurs aiment le travail. Ils sont également de grands fans de la liberté que leur offre leur nouvelle source de revenus.

« C’est agréable de donner à toute la famille quelque chose de plus que de l’argent : du temps », a déclaré Daisy.

«Nous allons bientôt à Los Angeles et mon frère et moi avons payé tout ça.

«Nous avons un énorme AirBnB avec une immense piscine privée et ce seront nos premières vacances en famille depuis environ 10 ans. Nous n’avons jamais pu nous le permettre.

« Les gens travaillent toute la semaine et toute l’année pour avoir deux semaines de vacances, et je le comprends et j’ai vu ma mère et mon père le faire aussi, mais pour être en mesure d’avoir des expériences de vie et de créer des souvenirs – vous ne pouvez pas mettre un prix dessus.

« Nous continuerons de créer du contenu lorsque nous y serons – nous aurons besoin de temps seuls.

« Je n’ai pas l’intention d’arrêter, je veux juste en faire de plus en plus tout le temps. »

Sean a ajouté: «C’est tellement fou de voir jusqu’où Daisy et moi sommes allés, car il y a quelques années à peine, nous partagions un petit appartement à Glasgow.

« J’ai hâte de voir où tout cela nous mènera. »

