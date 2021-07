Frères en guerre : William et Harry peuvent-ils guérir leur faille ?

Ce devrait être le moment idéal pour les frères en guerre d’enterrer la hache de guerre.

Pour la première fois depuis les funérailles du prince Philip en avril, le prince William et le prince Harry seront à nouveau ensemble aujourd’hui – cette fois, pour le dévoilement d’une statue de leur mère, conçue par Ian Rank-Broadley, sur ce qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse Diana. date d’anniversaire. Les frères se retrouveront également, avec la famille proche, lors d’une petite réception par la suite.

Mais, alors que les deux princes se réunissent dans le Sunken Garden du palais de Kensington, leur maison d’enfance, la probabilité désespérément triste est qu’il n’y aura pas de rapprochement. “William est apoplectique à propos de Harry”, déclare le biographe royal Hugo Vickers. “Il est peu probable qu’il y ait un rapprochement si chaque fois que William dit quelque chose à Harry, les détails apparaissent dans le journal – avec la fuite orchestrée depuis les États-Unis.”

Malgré toute la tragédie de la brouille des frères, ils feront probablement de leur mieux pour présenter un front poli au monde pendant que les caméras sont pointées sur eux.

Cette semaine encore, Harry a mentionné William alors qu’il faisait une vidéo aux lauréats des Diana Awards pour les jeunes. “Plus tard cette semaine, mon frère et moi reconnaissons ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, et elle serait si fière de vous tous pour vivre une vie authentique avec un but et de la compassion pour les autres”, a-t-il déclaré. Il a également été rapporté que les frères ont échangé des SMS sur la victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne à l’Euro. Mais, malgré ces rameaux d’olivier, Vickers dit que « les retrouvailles de William et Harry pour le dévoilement de la statue seront probablement un pétard humide. Ils travaillent bien en public – comme ils l’ont fait aux funérailles du prince Philip – mais cela n’ira pas plus loin que cela. Ils vont jeter un coup d’œil à la statue dans le Jardin englouti, ont leur réunion et ensuite ils se sépareront ».

William est apoplectique à propos de Harry

Lors de la dernière fois où les deux princes ont été filmés ensemble, lors des funérailles de Philip, la duchesse de Cambridge a fait une noble tentative pour construire des ponts. Elle a discuté avec Harry et William alors qu’ils traversaient le château de Windsor. Mais cela semble n’avoir eu aucun effet de dégel à long terme sur les relations gelées entre les frères, et toute autre intervention royale depuis le retour d’Harry en Grande-Bretagne avant que le dévoilement ne semble improbable.

LIRE LA SUITE

“Pour autant que je sache, tout le monde dans la famille en a marre de Meghan”, déclare Vickers. « Ils s’inquiètent pour Harry – ils craignent de l’avoir perdu, du moins pour le moment. La famille royale a bien réagi aux explosions des Sussex. Ils ont géré les choses en privé et ne se sont pas livrés à une guerre des tabloïds… Je ne peux pas m’empêcher de penser que ça va mal finir.

La plus grande explosion du Sussex contre la famille royale a eu lieu en mars lors de la tristement célèbre interview d’Oprah Winfrey. Le couple a allégué qu’un membre de la famille royale avait été raciste en spéculant sur la couleur de peau de leur bébé, Archie. Ils ont ajouté qu’ils avaient été privés de leur sécurité, qu’Archie s’était vu refuser le titre qu’il méritait et qu’Harry avait vu ses finances coupées. Il y a eu un certain recul royal sur les deux dernières de ces allégations. Le prince William a déclaré à la presse: “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste.” Et, la semaine dernière seulement, les comptes royaux ont révélé que les Sussex et les Cambridges étaient toujours financés en 2020-1, à hauteur de 4,45 millions de livres sterling collectivement, par le prince de Galles.

Les frères vivent maintenant des vies extraordinairement différentes. Ils ont tous deux été élevés pour entrer dans les forces et exercer ensuite des fonctions royales. William a fait exactement cela. Harry a commencé sur le même chemin et y était brillant, servant pendant 10 ans dans l’armée et, en tant que fils cadet, même capable de se battre en première ligne. Harry était également formidable dans les fonctions royales, apportant une touche de flair militaire, allié au don de communiquer avec des personnes de tous horizons, hérité de sa mère. J’ai rencontré le prince Harry à Gallipoli en 2015, à l’occasion du centenaire de la tragique campagne de la Première Guerre mondiale. Mon arrière-grand-père avait été tué à Gallipoli en 1915 et je faisais partie d’un groupe de descendants de combattants qui l’ont rencontré en Turquie à l’ombre du champ de bataille. Alors qu’il était sur le point de prendre sa retraite de l’armée, il était une figure étonnamment glamour et très grande dans son uniforme militaire, donnant alternativement des sourires radieux aux descendants, puis faisant preuve d’une curiosité et d’un sérieux appropriés lorsqu’il parlait des terribles batailles de ce conflit. C’était un soldat naturel et un diplomate militaire.

Faille royale: le duc et la duchesse de Cambridge avec les Sussex

/ .

Il a été profondément bouleversé plus tôt cette année lorsque ses postes dans les forces armées – y compris le rôle de capitaine général des Royal Marines qu’il a succédé à son grand-père bien-aimé Philip – lui ont été retirés alors qu’il se retirait de ses fonctions royales, après avoir déménagé en Californie. Ce bouleversement a alimenté la colère qu’il a montrée dans l’interview d’Oprah – une pétulance qui était à des kilomètres de l’âme joyeuse et généreuse que j’ai rencontrée en Turquie.

William, quant à lui, a de mieux en mieux sillonné le chemin de son éventuelle destinée de roi. La récente tournée en Écosse avec la duchesse de Cambridge a été un succès retentissant, contribuant à renforcer l’union. Il était frappant de constater qu’il était de retour en Écosse cette semaine avec la reine, visitant l’usine Irn-Bru à Cumbernauld.

Le rôle du monarque est celui que William s’est entraîné toute sa vie. Un contemporain d’Eton m’a dit une fois, alors qu’ils étaient ensemble à l’école, “William est génial mais il aime jouer au roi”. Alors que les membres de la famille royale britannique trouvent de nouveaux rôles en tant qu’arme secrète pour maintenir l’union, Harry ne pouvait pas être plus éloigné de son ancienne vie. Comme il le dit lui-même, il a suivi « des chemins différents » vers son frère. Mais ce sont plus que des chemins divergents qui ont séparé les princes. Le prince Harry est déterminé à tirer des salves régulières de son avant-poste californien, souvent tout en parlant de différentes questions telles que la santé mentale.

Révélations royales : le prince Harry et Meghan Markle s’adressant à Oprah

/ pixel8000

Il a affirmé avoir été « contraint au silence » et accusé la famille royale de « négligence totale ». Peut-être que la référence plus douce de Harry à son frère cette semaine lors du dévoilement de la statue signale un cessez-le-feu temporaire. Certes, lorsqu’ils ont annoncé la statue il y a quatre ans, ils l’ont fait avec une déclaration commune : « Cela fait 20 ans que notre mère est décédée et le moment est venu de reconnaître son impact positif au Royaume-Uni et dans le monde avec une statue permanente. . Notre mère a touché tant de vies. La statue elle-même fait l’objet de controverses artistiques depuis qu’un monument à Diana a été évoqué pour la première fois après sa mort en 1997. Il a été initialement décidé de construire un hommage plus abstrait, sous la forme de la fontaine commémorative Diana, princesse de Galles, dévoilée par la reine en 2004. Il existe également une aire de jeux commémorative Diana dans les jardins de Kensington et la promenade commémorative Diana Princess of Wales, une promenade de sept miles à travers St James’s Park, Green Park, Hyde Park et Kensington Gardens, tous deux ouverts en 2000. « Je n’aime pas l’idée de la statue », dit Vickers. « Les jeunes ne fonctionnent pas bien en tant que statues – les vieux personnages militaires à cheval fonctionnent mieux d’une manière ou d’une autre.

« La fontaine n’était pas juste non plus. La reine était sur place lors du dévoilement, lorsqu’elle a dit au frère de Diana, Lord Spencer, ” J’espère que vous êtes satisfait. ” Oui, madame “, a-t-il dit. ” Le fait était qu’elle était sortie pour le dévoiler et donc à cet égard, elle demandait si elle avait fait sa part.

Branche d’olivier? Le prince William et le prince Harry aux funérailles du prince Philip

/ PA

Ainsi, la statue elle-même, lorsqu’elle sera dévoilée aujourd’hui, ne manquera pas de susciter la controverse. Mais ce ne sera rien comparé à la querelle qui couve encore entre les deux princes.

Harry Mount est l’auteur de How England Made the English (Penguin)