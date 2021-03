Frères, mais rivaux sur la piste

C’est une situation vraiment amusante, très amusante. C’est peut-être une situation historique, curieuse et agréable à la fois, même si elle peut occasionnellement provoquer des frayeurs, des freins ou même de la résignation lorsque le feu s’éteint et que les vraies courses commencent, puisque celles-ci, les courses, ont lieu 350 kilomètres par heure.

Et, à 350 kilomètres à l’heure, frottant l’asphalte avec le coude, le genou et même le cul, des étincelles sortant des carénages et se frappant même dans plus d’une courbe, tu ne penses pas à ton frère, peu importe combien le pilote il essaie de vaincre, de passer, de pousser et de vaincre c’est-à-dire son frère.

Le Championnat du Monde MotoGP, qui débute ce week-end à Losail (Doha, Qatar), le fait avec trois paires de frères, chacun plus fort, plus champion, plus agressif et plus dynamique. Valentino Rossi, à 42 ans, il réalisera son rêve, avant de prendre sa retraite (« la vérité est que jusqu’en août je ne déciderai pas si c’est ma dernière année ou non, après 26 saisons en Coupe du monde »). affrontera son demi-frère Luca Marini, qui monte de Moto2 à Ducati.

L’autre couple est également connu de tous, ce sont les frères de Granollers, Aleix et Pol Espargaró. L’aîné, d’Aprilia, a fait de fantastiques tests à Losail, parfois devant son petit frère. « Je m’en fiche, tant que, dimanche, dans la course, il est derrière moi », a alors déclaré ‘Polyccio’. « Je pense que Pol fera très bien sur la Honda, j’en suis convaincu », a déclaré Aleix.

Et le troisième, ou le premier, car c’est le plus champion Marc Márquez (Honda), huit titres mondiaux dans leurs vitrines, et son frère Alex, deux de plus, vient directement de Cervera (Lleida) et, bien qu’il ne soit pas complet pour le moment (vous savez, les médecins ont demandé à «Magic» Marc de retarder sa réapparition), il est certainement aussi très attractif. « Álex s’est déjà fait une place, tout seul, parmi les grands du MotoGP et il va aller plus loin », dit Marc. « Honnêtement, je suis le premier que je veux et j’ai besoin de Marc de retour sur la grille, il vient de celui dont j’apprends le plus », dit Alex.

Il ne fait aucun doute que Valentino-Luca, Aleix-Pol, Marc-Álex ont vu leurs rêves se réaliser: courir ensemble (face à face) en MotoGP.