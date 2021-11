Fresenius, propriétaire de QuirónSalud, s’intéresse à la biotechnologie d’Insud Pharma pour 1 000 millions

09/11/2021 à 09:44 CET

Araceli Munoz

Fresenius, le géant allemand propriétaire de QuirónSalud, souhaite racheter la société de biotechnologie à l’espagnol Insud Pharma : Mabxience, une société spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits biosimilaires (médicaments issus de techniques de génie génétique). Ces types de médicaments sont très appréciés dans l’industrie de la santé, car ils se concentrent non seulement sur la suppression des symptômes d’une certaine maladie, mais cherchent également à prévenir ou à retarder son évolution. Par exemple, Mabxience développe des principes actifs pour le traitement de différents types de cancer. Comme des sources financières l’ont indiqué à « El Periódico de España », le propriétaire de ChironSanté est l’un des candidats les mieux placés pour reprendre cette société valorisée à environ 1 000 millions d’euros. De grands fonds internationaux de capital-risque et des family offices participent également au processus, selon les mêmes sources.

Grâce à cette opération, la société de biotechnologie disposera d’un poumon financier suffisant pour développer son activité et continuer à développer de nouveaux produits innovants. Actuellement, elle dispose de trois installations en Espagne et en Argentine. En réalité, à partir de son usine de Buenos Aires, elle fabrique le principe actif du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus utilisé en Amérique latine. Dans cette optique, le moment de lancer ce processus concurrentiel n’est pas accidentel, car l’intérêt des investissements dans les entreprises de biotechnologie a explosé dans le feu de la pandémie. En conséquence, les propriétaires de Mabxience ont engagé la banque d’investissement américaine Goldman Sachs au printemps dernier pour tester le marché pour les parties prenantes potentielles, a révélé . en juillet. Ce profil d’entreprise nécessite beaucoup de capital à allouer à l’innovation et au développement de nouveaux médicaments, donc l’entrée d’un investisseur spécialisé dans votre entreprise peut être une étape importante dans votre histoire de croissance.

Fondée il y a 12 ans en tant qu’unité de biotechnologie d’Insud Pharma, l’ancien groupe Chemo, Mabxience a œuvré depuis sa création pour devenir une entreprise mondiale de référence dans le créneau des médicaments biosimilaires. Elle est ainsi présente dans plus de 70 pays à travers le monde grâce à son réseau mondial de partenaires, avec plus de 30 alliances en Europe, aux États-Unis, au Japon et dans d’autres marchés émergents. Cette importante présence internationale est l’un des aspects les plus appréciés par les investisseurs, qui recherchent de plus en plus d’entreprises avec des ventes diversifiées. À cela s’ajoute la demande croissante dans le secteur de la santé pour des médicaments biosimilaires, qui peuvent aider à réduire les factures des systèmes de santé du monde entier en proposant des traitements préventifs basés sur des études génétiques. D’autre part, ces médicaments commencent à être développés lorsque le brevet d’un autre est publié, stimulant l’innovation dans cette industrie, améliorant l’accès des patients aux traitements de pointe et réduisant leur coût. Outre Mabxience, Insud Pharma dispose de deux autres métiers : Chemo, son activité traditionnelle de principes actifs pharmaceutiques, et Exeltis, société spécialisée dans la santé de la femme. Le groupe a été fondé il y a plus de quatre décennies par le Dr Hugo Sigman et le Dr Silvia Gold, et compte aujourd’hui plus de 6 000 professionnels dans le monde.

Coup de pouce au secteur de la santé

Ces dernières années, l’Espagne est devenue l’une des premières puissances mondiales en biotechnologie, doublant ses investissements en 2020. Cependant, alors que les décaissements du secteur privé (pharmaceutiques ou fonds de capital-risque) ont explosé ces dernières années, les investissements publics ont à peine atteint les chiffres de 2015. Par ailleurs, selon les données révélées par l’employeur de biotechnologie Asebio, les aides versées en 2010 ont été le double de celles de l’année dernière. Dans ce sens, le rôle des investisseurs internationaux est particulièrement important, qui allouent de plus en plus de ressources à l’industrie biotechnologique espagnole en raison de la haute qualité des entreprises et des projets en cours de développement. Ce fort appétit d’investissement est essentiel pour cette industrie qui, année après année, alloue de plus en plus de ressources à la R&D : en 2019, les entreprises de biotechnologie ont investi 2,04 milliards d’euros pour promouvoir la R&D.

Qui est le géant allemand Fresenius ?

Fresenius est un groupe international de soins de santé, fortement présent en Europe. En Espagne, il s’est fait connaître fin 2016, en annonçant le rachat de QuirónSalud, le deuxième groupe hospitalier national, au fonds britannique CVC Capital Partners, pour 5,76 milliards d’euros. En début d’année, le groupe de santé allemand a conclu une autre acquisition bien connue en Espagne : celle des cliniques de fertilité Eugin pour 430 millions d’euros. L’activité hospitalière est gérée par Fresenius Helios, mais elle compte trois autres divisions : Kabi, spécialisée dans les médicaments et la technologie pour la perfusion, la transfusion et la nutrition clinique ; Vamed, dédié à la gestion et à la maintenance des équipements médicaux ; et Medical Care, une société spécialisée dans le secteur de la dialyse.