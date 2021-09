FreshToHome lance une nouvelle campagne pour interagir avec les consommateurs lors de l’IPL

Ogilvy a conceptualisé la campagne

FreshToHome a dévoilé sa nouvelle campagne « Totally Fresh » pour inciter les consommateurs à acheter en ligne uniquement de la viande, du poisson et des fruits de mer frais et sans produits chimiques. Dans cette campagne, FreshToHome utilise des publicités pour créer une multiplicité de messages de fraîcheur. Ces publicités seront diffusées dans huit langues régionales pour créer un impact, a déclaré la société dans un communiqué. “Ces films de format court sont spécialement conçus pour faire passer ce message résolu et engager les consommateurs pendant les matchs de l’IPL”, a-t-il ajouté. La campagne a été conceptualisée par Ogilvy.

L’idée de la campagne est enracinée dans une forte perception culturelle de l’endroit où tout ce qui est périmé ou ancien est appelé familièrement « Kal ka » et incite les consommateurs à adopter une nouvelle façon d’acheter du poisson et de la viande. Ciblant les millenials urbains, la campagne prend une feuille de leur vie, capturant les moments et l’essence qui les concernent pour transmettre le message d’une manière légère. Les films montrent de jeunes couples se livrer à des plaisanteries amusantes remplies de répliques rapides, parfois subtiles parfois exagérées, mais toutes faites dans la bonne humeur. À la fin de chaque plaisanterie, ils s’accordent à dire que l’idée la plus fraîche est celle activée avec la viande et les fruits de mer FreshToHome.

FreshToHome a été un précurseur dans la transition de l’Inde urbaine vers une option fraîche et plus saine, a déclaré Shan Kadavil, PDG et co-fondateur de FreshToHome. « Nous sommes animés par les valeurs fondamentales du 100 % frais et du 100 % naturel et aspirons à fournir à nos clients des aliments vraiment frais, sans produits chimiques et délicieux. En coïncidant avec l’IPL, notre campagne encourage tout le monde à opter pour des méthodes plus fraîches de cuisson des plats de poisson et de viande et à savourer des repas sains avec notre gamme de produits frais », a ajouté Kadavil.

« Freshtohome, c’est des produits frais. Notre publicité a choisi d’être fraîche avec des personnes de confiance qui partagent une relation de confiance, fraîche et saine. J’ai aimé travailler sur cela et j’espère que le public aussi », a déclaré Piyush Pandey, président exécutif d’Ogilvy, à propos de la nouvelle campagne.

Lire aussi : The Fuel Delivery lance sa mascotte de marque ‘Diesel Dude’

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.