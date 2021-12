Fresno State bat l’UTEP 31-24 au New Mexico Bowl

Jordan Mims a couru pour 165 verges et deux touchés et a capté cinq passes pour 71 verges et un autre score pour aider Fresno State à battre l’UTEP 31-24 samedi dans le New Mexico Bowl.

Fresno State (10-3) a remporté le match de bowl pour la première fois en trois essais.

Jake Haener a terminé 26 sur 41 pour 286 verges et un touché. Son statut avait été quelque peu mis en doute lorsqu’il est brièvement entré sur le portail des transferts après que l’entraîneur Kalen DeBoer a pris le poste à Washington.

Le rattrapage et la course de 22 verges des Mims à la fin du troisième quart ont donné aux Bulldogs une avance de 26-17. Mais c’était de donner le ton avec le jeu au sol qui était important, a-t-il déclaré.

« La ligne offensive, nous avons prêché de courir fort avec le ballon toute cette semaine », a déclaré Mims. « Même s’ils ont une bonne défense, tout dépend de nous et de ce que nous faisons et je pense que nous l’avons montré (samedi) en faisant courir le ballon. »

Profiter des Mims était un élément clé du plan de match, a déclaré l’entraîneur-chef par intérim des Bulldogs, Lee Marks.

Le porteur de ballon de l’État de Fresno Jordan Mims, à droite, célèbre avec son coéquipier Juan Rodriguez (80) après avoir marqué un touché contre l’UTEP lors de la première moitié du match de football universitaire New Mexico Bowl NCAA le samedi 18 décembre 2021, à Albuquerque, NM (AP Photo/Andres Leighton)

« Nous savions que nous allions pouvoir compter sur Jordan », a-t-il déclaré. « Pour être honnête, c’est un si bon joueur. Une coupe, vertical, juste en descente. Il m’a dit à l’entraîneur: » Je ne vais pas me fatiguer. Et il ne l’a pas fait. C’est formidable pour lui. «

Les Miners (7-6) ont tiré à 26-24 au début du quatrième quart sur une passe de touché de 51 verges de Calvin Brownholtz à Trent Thompson.

Mais Fresno State a obtenu un placement, suivi d’une sécurité UTEP, avant que les Bulldogs ne manquent de temps.

Gavin Hardison de l’UTEP a lancé pour 252 verges et un touché. Mais un jeu après avoir terminé une passe de 27 verges sur les quatrième et cinq, Hardison a tâtonné à la fin d’une mêlée de 10 verges et les Miners n’ont plus jamais revu le ballon.

« Fresno a une très bonne défense et Gavin a fait beaucoup de choses positives », a déclaré l’entraîneur de l’UTEP Dana Dimel. « Il a lancé pour 200 verges dans leur seule première mi-temps. Il a fait tellement de choses positives. Il continue de s’améliorer de mieux en mieux. »

L’UTEP a perdu le New Mexico Bowl lors de ses trois apparitions et a une séquence de sept défaites consécutives depuis 1967.

C’est la troisième fois au cours des cinq dernières années que l’État de Fresno atteint la barre des 10 victoires.

« Pour n’importe quel programme, obtenir 10 victoires est un gros problème », a déclaré Marks. « Cela ne s’est pas produit beaucoup dans notre programme. »

ÉTAPE IMPORTANTE

Avec son deuxième accomplissement du match, 53 verges pour Reynaldo Flores, le quart-arrière de l’UTEP Gavin Hardison a dépassé la barre des 3 000 verges cette saison, le premier quart-arrière des Miners à le faire depuis 2009.

CHIFFRE D’AFFAIRES

Pour seulement la deuxième fois cette saison, les Bulldogs n’ont pas commis de chiffre d’affaires.

EMPORTER

État de Fresno : Les Bulldogs passeront l’intersaison à se réadapter au nouvel/ancien entraîneur Jeff Tedford, qui revient après une absence de deux ans pour des raisons de santé après avoir entraîné l’équipe de 2017 à 19.

UTEP: Avec Hardison ayant au moins deux saisons d’éligibilité restantes, ainsi que le meilleur porteur de ballon Ronald Awatt et le meilleur receveur Jacob Cowing, également prévu de revenir, l’UTEP est bien positionné pour la saison prochaine.