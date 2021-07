Fret aérien – le multiplicateur de force potentiel pour atteindre une vision économique de 5 000 milliards de dollars

La National Air Cargo Policy 2019 (« NACP ») propose à juste titre de capitaliser sur cet avantage en mettant en avant la création de hubs de transport dans tous les grands aéroports indiens à l’horizon 2025.

Par Ajay Singh

L’industrie mondiale du fret aérien est une industrie de 117 milliards de dollars qui déploie plus de 1 870 cargos. Combinée aux activités de pré et post-fret aérien qui sont auxiliaires au fret aérien, aux services de garde, à la manutention au sol, à la manutention du fret et à l’entreposage en transit, l’industrie du fret aérien vaut plus de 1 000 milliards de dollars. Sur ce montant, l’industrie indienne du fret aérien est estimée à 8 milliards de dollars, soit à peine 0,8%.

L’Inde est avantageusement positionnée d’un point de vue géographique, située entre les pôles de fabrication à l’est et au sud-est de l’Asie, et avec les pôles de consommation d’Europe et des Amériques. La National Air Cargo Policy 2019 (« NACP ») propose à juste titre de capitaliser sur cet avantage en mettant en avant la création de hubs de transport dans tous les grands aéroports indiens à l’horizon 2025.

Le programme Krishi UDAN lancé par le gouvernement indien (« GoI ») a connecté des agriculteurs de régions présentant une connectivité routière et ferroviaire sporadique et problématique, allongeant ainsi les temps de transit, aux principaux centres de consommation de l’Inde par le biais du fret aérien. Le programme d’incitation du ministère de l’Aviation civile (« MoCA ») a profité aux expéditeurs, aux agriculteurs et aux aéroports régionaux. Cela a aidé l’industrie nationale du fret aérien à se développer et à s’imposer comme un mode de transport possible de denrées périssables.

L’industrie du fret aérien a besoin de davantage de promotion et est capable d’agir comme un multiplicateur de force pour réaliser la vision de l’Inde d’une économie de 5 000 milliards de dollars. Le GoI a, grâce à une intervention politique, soutenu sa croissance en retirant la politique de ciel ouvert sans restriction pour promouvoir les transporteurs indiens, y compris la restriction des opérations non régulières de transporteurs étrangers vers les six grandes métropoles indiennes, au cas par cas.

Au cours de cette pandémie de COVID-19, qui a fait des ravages à travers le pays tant d’un point de vue humanitaire qu’économique, le secteur de l’aviation, et en particulier l’industrie du fret aérien, est apparu comme une rare réussite.

Pendant le confinement, alors que les autres modes de transport étaient limités, le fret aérien a aidé à maintenir des chaînes d’approvisionnement cruciales, notamment pour le transport de nourriture, de médicaments et d’autres produits essentiels, à la fois à l’intérieur du pays et du monde entier. Le fret aérien était une bouée de sauvetage pour nos agriculteurs, y compris nos agriculteurs marins et aquacoles.

Le dernier exercice a été témoin d’une poussée de croissance sans précédent du fret aérien en Inde. Le nombre de cargos exploités par des transporteurs indiens est passé de 5 en mars 2020 à 25 à ce jour, et la part du fret transporté à destination et en provenance de l’Inde par des transporteurs nationaux souverains est passée de 2 % à 19 %. Pour la première fois, un transporteur national indien s’est classé parmi les dix premiers transporteurs de fret en provenance d’Inde dans le classement WorldACD de fret aérien.

L’élaboration de politiques éclairées du GoI et du MoCA a donné à l’Inde une formidable opportunité de générer des revenus massifs à partir du fret aérien et de conserver le PIB généré par son propre trafic dans le pays, plutôt que de le répartir entre les transporteurs internationaux et les pays étrangers.

Pour encourager et promouvoir le secteur prometteur du fret aérien dans le pays et donner un nouvel élan à des initiatives telles que le programme Krishi UDAN, le GoI peut envisager une intervention politique proactive. Certaines de ces étapes peuvent être :

1. Exonération des frais d’atterrissage, de stationnement et de navigation pour tous les avions cargo exploités par des transporteurs indiens pendant une période de 3 ans.

2. Exonération des droits d’accise sur le carburéacteur pour tous les avions cargo exploités par des transporteurs indiens pendant une période de 3 ans.

3. Collaborer avec les États et demander une exonération de TVA sur le kérosène pour tous les avions cargo exploités par des transporteurs indiens pour une période de 3 ans.

4. Approchez le conseil de la TPS et demandez que le transport de marchandises par voie aérienne soit assujetti à la TPS au taux de 5 % conformément au transport de marchandises par d’autres modes tels que le rail et la route.

5. L’auto-assistance du fret doit être autorisée dans les aéroports AAI et privés aux transporteurs indiens exploitant 5 avions cargo ou plus. Dans certains aéroports, le coût de l’externalisation de ces activités vers un terminal d’utilisateur commun (« CUT »), comme c’est la pratique courante, est prohibitif. Par exemple, le coût du traitement du fret au CUT de l’aéroport d’Ahmedabad est de Rs. 8 par kg, ce qui est supérieur au coût du transport routier de Delhi à Ahmedabad.

Une mesure clé qui peut être mise en œuvre pour atteindre l’économie de 5 000 milliards de dollars est d’optimiser l’utilisation de l’infrastructure multimodale de l’Inde. L’Inde possède le quatrième plus grand réseau ferroviaire au monde, et en complétant le fret aérien, cela peut donner une impulsion significative à cette vision. Ces derniers temps, les expéditeurs de fret exigent avec véhémence une connectivité rapide à moindre coût, ce qui peut être obtenu en connectant le réseau de fret aérien au réseau des chemins de fer indiens. De plus, les chemins de fer peuvent relier les principaux ports maritimes, aéroports et hubs ferroviaires. Cela peut donner aux expéditeurs indiens et internationaux un vaste réseau air-mer-rail, avec plusieurs combinaisons probables de temps de transit, de coûts et de commodité pour transporter leurs expéditions.

Les voisins de l’Inde, en particulier le Bangladesh, le Sri Lanka et le Myanmar, sont d’importants pôles manufacturiers et ont un commerce international important avec l’Europe et les États-Unis. Ces pays ont une connectivité aérienne limitée aux centres de consommation, et la connectivité multimodale que le réseau logistique indien peut fournir peut être un avantage pour ces pays, ainsi que pour l’industrie indienne de la logistique et des infrastructures.

L’industrie de la logistique et de l’exécution du fret aérien est un secteur en plein essor avec un potentiel énorme pour générer des revenus et créer des emplois en Inde. Nous devons travailler ensemble pour réaliser ce potentiel et bâtir une industrie dont nous pouvons tous être fiers.

L'auteur est CMD, SpiceJet.

